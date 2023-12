Riyad propose que des chefs du Hamas s'exilent en Algérie

Mohammed Deif, et Yahya Sinwar pourraient s'exiler en Algérie en raison de ses bonnes relations avec le Qatar et l'Iran

Depuis le début de la guerre, la communauté internationale s'implique particulièrement dans le conflit qui oppose Israël au Hamas. Certains pays cherchent une solution pour sortir de la crise, comme l'Arabie saoudite qui a mis au point un plan qui prévoit l'évacuation de dirigeants militaires et sécuritaires du groupe terroriste vers Alger.

Dans un document rédigé par le directeur d'un centre de réflexion saoudien, que s'est procuré le journal français Le Monde, Mohammed Deif, et Yahya Sinwar pourraient s'exiler en Algérie en raison de ses bonnes relations avec le Qatar et l'Iran. Ces deux pays, avec leurs capacités sécuritaires, seraient disposés à contrôler les activités de ces dirigeants du Hamas. Cette solution fait écho à celle de 1982 avec Yasser Arafat, alors chef de l'OLP et de fedayins (combattants palestiniens) qui ont évacué Beyrouth pour la Tunisie dans la même année.

Parmi les solutions proposées pour sortir du conflit, le document préconise le déploiement de forces arabes de maintien de la paix à Gaza sous le mandat des Nations Unies, une sorte de Finul interarabe. Autre proposition, la création d'un conseil de transition qui réunirait les principaux partis politiques gazaouis, à savoir le Fatah, le Hamas et le Jihad islamique, chargés alors de gérer la bande de Gaza pendant quatre ans. Ce conseil de transition devra organiser des scrutins présidentiels et parlementaires. Aucune élection, ni présidentielle ni législative, n'a été mise en place à Gaza depuis 2007.

Le document aurait déjà été transmis au ministère français des Affaires étrangères. L'ambassade de l'Algérie n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.