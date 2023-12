Attaques des Houthis en mer Rouge : retards et pénuries chez Ikea

L'entreprise a refusé de divulguer les détails des expéditions ou des produits transportés via le canal de Suez, pour des raisons de sécurité et de concurrence

Le porte-parole du groupe IKEA a annoncé mercredi des pénuries et des retards dans certains produits du géant suédois du meuble, dus aux changements d'itinéraire des navires marchands de la mer Rouge, après les multiples attaques des Houthis.

La chaîne a déclaré qu'elle étudiait d'autres options "pour garantir la disponibilité des produits", nombre d'entre eux étant transférés de ses usines en Asie vers l'Europe et d'autres marchés mondiaux via le canal de Suez. "Ce que nous pouvons dire, c'est que pour l'instant, la situation dans le canal de Suez entraînera des retards et pourrait entraîner une disponibilité limitée de certains produits IKEA", a déclaré Oskar Leungren, porte-parole du groupe.

L'entreprise est en contact avec les prestataires de transport "pour garantir la sécurité des personnes travaillant pour IKEA. IKEA ne possède pas de porte-conteneurs et la société fait appel à des partenaires qui gèrent toutes ses expéditions", a-t-il précisé.

L'entreprise a refusé de divulguer les détails des expéditions ou des produits transportés via le canal de Suez, pour des raisons de sécurité et de concurrence. Une récente vague d'attaques menées contre des navires en mer Rouge par les Houthis avec des drones et des missiles menace de perturber les flux du commerce mondial, les principales firmes de transport maritime ayant interrompu le passage par le détroit de Bab el-Mandeb. Un haut responsable des Houthis avait indiqué cette semaine que ces attaques s'arrêteraient seulement "si Israël cesse ses crimes et que la nourriture, les médicaments et le carburant parviennent à la population assiégée" de la bande de Gaza, dans le cadre du conflit avec le mouvement terroriste Hamas.

L'alliance anti-Houthis annoncée lundi par Washington comprend les Etats-Unis, le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, les Seychelles et l'Espagne. Selon le Pentagone, les Houthis ont lancé plus de 100 attaques depuis octobre, ciblant 10 navires marchands liés à plus de 35 pays. En novembre, ils se sont emparés du Galaxy Leader, prenant en otage ses 25 membres d'équipage. Le navire et son équipage se trouvent toujours au Yémen.