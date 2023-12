A Chypre, Eli Cohen soutient l'ouverture d'un corridor maritime vers Gaza

"Nous voulons créer une voie rapide pour l'aide humanitaire acheminée vers Gaza via ce corridor", a affirmé le ministre israélien aux journalistes

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a soutenu mercredi, lors d'une visite à Chypre, l'ouverture d'un corridor maritime entre l'île de Méditerranée orientale et la bande de Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire dans le territoire.

M. Cohen a rencontré son homologue chypriote, Constantinos Kombos, afin de "promouvoir l'ouverture du corridor maritime entre Chypre et la bande de Gaza (...) en coordination avec Israël", selon un communiqué du ministère israélien. Selon le plan présenté par Chypre, l'Etat membre de l'Union européenne le plus proche du Proche-Orient situé à 400 kilomètres des côtes gazaouies, l'aide serait collectée et stockée sur l'île où elle serait inspectée par un comité mixte comprenant des représentants israéliens, avant d'être envoyée dans la bande de Gaza à bord de navires.

ELISA AMOURET / AFP

Après son entretien avec M. Kombos, M. Cohen a insisté sur le fait que l'aide devait être "bien inspectée". "Nous voulons créer une voie rapide pour l'aide humanitaire acheminée vers Gaza via ce corridor", a-t-il dit aux journalistes. Les deux ministres ont discuté des détails logistiques du plan dans la ville portuaire de Larnaca, dans le sud du pays. Ce corridor devrait fournir "un flux soutenu d'aide humanitaire à haut volume aux civils" de la bande de Gaza, d'après le chef de la diplomatie chypriote.

"Nous attendons avec impatience votre feu vert pour le premier voyage", a-t-il lancé à M. Cohen. L'aide humanitaire entre actuellement par voie terrestre dans la bande de Gaza via deux points de passage où elle est scrupuleusement inspectée par Israël qui veut prévenir, entre autres, toute contrebande d'armes vers le territoire palestinien. La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement terroriste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza, où il a pris le pouvoir en 2007.