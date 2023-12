Un Autrichien jugé coupable d'avoir espionné une chaîne privée iranienne à Londres

L'affaire avait suscité des inquiétudes quant aux potentielles activités hostiles menées par les autorités iraniennes sur le sol britannique

Un Autrichien d'origine tchétchène a été reconnu coupable mercredi d'avoir espionné une chaîne de télévision en persan basée à Londres et dans le collimateur de Téhéran, Iran International TV, en vue de représailles.

L'affaire avait suscité des inquiétudes quant aux potentielles activités hostiles menées par les autorités iraniennes sur le sol britannique. Elle avait conduit la chaîne privée à fermer ses bureaux londoniens en février sur les conseils de la police. Après avoir émis depuis Washington pendant sept mois, elle a ensuite repris ses activités depuis Londres dans des nouveaux locaux. Magomed-Husejn Dovtaev, un Autrichien de 31 ans originaire de Tchétchénie, dans le Caucase russe, été condamné par un jury à la cour criminelle de l'Old Bailey à Londres pour collecte d'informations de nature à servir à une personne commettant ou préparant un acte de terrorisme.

Sa peine sera prononcée vendredi. L'accusé avait été arrêté le 11 février dernier. Après être arrivé en avion de Vienne, il s'était rendu directement dans les locaux de la chaîne et avait été arrêté après avoir filmé les lieux. Il avait démenti les faits reprochés et assuré avoir filmé parce qu'il "aimait bien" le bâtiment, disant ne pas connaître l'identité du contact qui l'avait envoyé à Londres.

Middle East Images/AP

Selon l'accusation, la chaîne, critique des autorités iraniennes, avait été classée comme organisation terroriste par Téhéran après sa couverture des manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini en 2022 après son arrestation par la police des mœurs. Un porte-parole d'Iran International TV a estimé mercredi que ce procès "rappelait les menaces auxquelles sont confrontés les journalistes et les organisations de presse" dans le monde entier. "Le verdict d'aujourd'hui envoie un message clair: le Royaume-Uni reste un bastion de la liberté d'expression où les menaces contre les journalistes ne seront pas tolérées", a-t-il souligné dans une déclaration. "Nous ne nous laisserons pas intimider par les menaces. Nos journalistes continueront à fournir les informations indépendantes et non censurées que le peuple iranien mérite". A l'époque, la direction de la chaîne s'était déjà inquiétée d'une "escalade significative dans les menaces soutenues par l'Etat venant d'Iran". Le plus haut diplomate iranien en poste à Londres avait été convoqué au ministère britannique des Affaires étrangères en protestation de ce que le ministère avait appelé de "graves menaces visant des journalistes vivant au Royaume-Uni". "Nous sommes préoccupés depuis un moment par les menaces provenant d'Iran au Royaume-Uni", a réagi le commandant de la cellule antiterroriste de la police de Londres, Dominic Murphy. "Nous ne savons pas pourquoi Dovtaev agissait ainsi mais nous pensons très fermement qu'il s'agissait de terrorisme", a-t-il ajouté.