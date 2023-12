Paris doit délivrer un laisser-passer à une Française à Gaza

Yasmine Znaidi, 43 ans, "fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis juillet 2016", selon une source proche du dossier

La justice administrative a enjoint le consulat de France en Israël à délivrer un laisser-passer à une Française visée par un mandat d'arrêt et coincée avec son seul fils survivant dans la bande de Gaza.

"La carence de l'Etat français porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine et aux droits de son enfant", estime notamment le tribunal administratif de Paris dans son ordonnance. Yasmine Znaidi et son fils Omar Abudaher, trois ans, vivent à Gaza. Deux autres de ses enfants avaient été tués en octobre dans des circonstances inconnues. Le consulat général de France à Jérusalem "ne parvient pas à établir le contact direct sur le terrain avec cette ressortissante", ce qui ne permet pas "à ce stade de vérifier la situation de cette famille", avait indiqué le 31 octobre le ministère français des Affaires étrangères.

Le Quai d'Orsay avait affirmé poursuivre ses efforts pour lui porter assistance. Mais selon l'avocat de Mme Znaidi, Me Nabil Boudi, "il n'y aucun élément qui prouve que la France fait les efforts nécessaires" pour la faire sortir.

"Il est regrettable de devoir passer par un juge administratif pour faire respecter un droit aussi fondamental que le droit à la vie", a-t-il ajouté. D'après une source française proche du dossier, Yasmine Znaidi, 43 ans, "fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis juillet 2016". Née à Talence (sud-ouest), elle est selon cette source présidente d'une association qui avait procédé en 2013 à une collecte de fonds visant à acheminer du matériel médical et des médicaments en Syrie, des fonds qui avaient en fait "été acheminés durant l'été 2013 dans la région d'Idlib au profit de jihadistes, dans la perspective d'acquérir des armes et des munitions". En février 2019, elle avait été condamnée par contumace à six ans de prison à Paris pour avoir distribué en 2012 et 2013 à Gaza de l'argent récolté par son association à des membres du Hamas et du Jihad islamique, un autre mouvement terroriste proche du Hamas. A l'audience, il avait été précisé qu'elle devait vivre à Gaza depuis 2016.