Le pape dénonce la situation humanitaire à Gaza et appelle à la libération des otages

Le pape a passé en revue les principaux conflits et foyers de tensions dans les deux hémisphères

Le pape a dénoncé lundi dans son traditionnel message de Noël "la situation humanitaire désespérée" à Gaza, appelé à la libération des otages israéliens toujours détenus par les terroristes dans la bande de Gaza et demandé l'arrêt de la guerre, "folie sans excuses". "Je porte dans mon cœur la douleur pour les victimes de l'odieuse attaque du 7 octobre dernier et je renouvelle un appel pressant pour la libération de ceux qui sont encore retenus en otage", a déclaré le pape François, 87 ans, dans son traditionnel discours "Urbi et Orbi" ("à la ville de Rome et au monde").

"Je demande que cessent les opérations militaires, avec leur effroyable suite de victimes civiles innocentes, et que l'on remédie à la situation humanitaire désespérée en ouvrant à l'arrivée de l'aide humanitaire", a-t-il ajouté devant plusieurs milliers de pèlerins réunis sur la place Saint-Pierre.

Dans son homélie prononcée dimanche soir lors de la messe de Noël en la Basilique Saint-Pierre, il déplorait déjà "le fracas des armes" dans la bande de Gaza qui a terni les célébrations à Bethléem, en Cisjordanie, où, selon la tradition, est né Jésus-Christ.

Comme chaque année lors de cette adresse à l'humanité retransmise dans le monde entier, le chef des 1,3 milliard de catholiques a invoqué "le prince de la paix", Jésus-Christ, pour passer en revue les principaux conflits et foyers de tensions dans les deux hémisphères.

Il a ainsi cité la Syrie, le Yémen et le Liban pour qui il a dit prier afin "qu'il retrouve rapidement la stabilité politique et sociale". Il a également appelé de ses vœux "la paix pour l'Ukraine", l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais aussi dans "la région du Sahel, la Corne de l'Afrique, le Soudan, ainsi que le Cameroun, la République Démocratique du Congo et le Soudan du Sud". Il a dit espérer pour la péninsule coréenne "des parcours de dialogue et de réconciliation qui puissent créer les conditions d'une paix durable".