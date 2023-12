Un mort, deux blessés dans une attaque ukrainienne en Crimée

L'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir détruit à Feodosia un navire de la flotte russe en mer Noire, suspecté de transporter des drones iraniens

Une personne a été tuée et deux autres ont été blessées dans l'attaque ukrainienne ayant visé mardi le port de Feodosia, en Crimée annexée, a affirmé le gouverneur régional, Sergueï Aksionov.

https://twitter.com/i/web/status/1739461033536921616 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Malheureusement, une personne a été tuée et deux autres ont été blessées dans une attaque ennemie à Feodosia", a écrit M. Aksionov sur Telegram, en précisant que six immeubles avaient par ailleurs été endommagés et leurs résidents évacués.

"Les infrastructures de transport fonctionnent normalement", a-t-il assuré. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé mardi avoir détruit à Feodosia un navire de la flotte russe en mer Noire soupçonné de transporter des drones iraniens utilisés par Moscou dans le conflit avec Kiev. M. Aksionov a confirmé peu après qu'une attaque avait en effet visé cette ville qui abrite un important port de commerce de la mer Noire. Si le port d'attache de la flotte russe de la mer Noire est situé à Sébastopol, à environ 190 km de Feodosiaa, plusieurs navires russes seraient également déployés actuellement dans le port de cette ville, selon des médias russes.