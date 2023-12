L'ONU "profondément inquiète" des frappes israéliennes à Gaza

"Toutes les attaques doivent strictement respecter les principes du droit humanitaire international"

L'ONU s'est dite mardi "profondément inquiète" de la poursuite des bombardements israéliens sur le centre de la bande de Gaza et a exhorté les forces israéliennes à prendre toutes les mesures possibles pour "protéger les civils".

"Nous sommes profondément inquiets des bombardements continus sur le centre de Gaza par les forces israéliennes. (...) Toutes les attaques doivent strictement respecter les principes du droit humanitaire international, notamment la distinction (entre civils et militaires, NDLR), la proportionnalité et la précaution", a déclaré le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme, Seif Magango, dans un communiqué.

Amanuel Sileshi / AFP

"Il est particulièrement préoccupant que ces derniers bombardements intenses surviennent après que les forces israéliennes ont ordonné aux habitants du sud de Gaza de se déplacer vers le centre de Gaza et vers Tal al-Sultan à Rafah". Mardi, l'armée a annoncé avoir frappé pendant la journée écoulée plus de cent cibles du Hamas. Elle a publié des images de ses soldats accompagnés de chars, progressant à pied entre les ruines poussiéreuses, pendant que résonnaient des tirs. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a estimé que la paix ne serait obtenue que si Gaza était "démilitarisée" et "déradicalisée", plus de deux mois et demi après le début de la guerre, déclenchée par une attaque sanglante lancée le 7 octobre par le mouvement terroriste palestinien Hamas sur le sol israélien.