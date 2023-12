L'ONU nomme Sigrid Kaag, une ministre néerlandaise, pour coordonner la réponse humanitaire à Gaza

Sigrid Kaag "facilitera, coordonnera, contrôlera et vérifiera les envois d'aide humanitaire à Gaza", a précisé le chef de l'ONU

L'ONU a annoncé mardi la nomination d'une ministre néerlandaise sortante, Sigrid Kaag, au poste de coordinatrice de la réponse humanitaire et de la reconstruction à Gaza, après une résolution du Conseil de sécurité sur l'aide dans le territoire palestinien.

Sigrid Kaag "facilitera, coordonnera, contrôlera et vérifiera les envois d'aide humanitaire à Gaza" et aura aussi pour tâche de mettre "en place un mécanisme des Nations unies pour accélérer les envois d'aide humanitaire à Gaza par l'intermédiaire d'Etats non parties au conflit", a précisé le porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres dans un communiqué. Elle doit prendre ses fonctions le 8 janvier, a-t-il ajouté.

ANGELA WEISS / AFP

Sigrid Kaag, ministre des Finances et vice-Première ministre dans le gouvernement sortant de Mark Rutte, a été nommée en vertu de la résolution du Conseil de sécurité adoptée vendredi et qui exige l'acheminement "à grande échelle" de l'aide humanitaire à Gaza, mais pas un cessez-le-feu, dont ne veulent pas les Etats-Unis, principal soutien d'Israël.