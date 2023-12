L'armée américaine a détruit mardi 12 drones et 5 missiles tirés par les Houthis du Yémen (Pentagone)

Aucun navire n'a été endommagé et aucun blessé n'a été signalé.

L'armée américaine a abattu mardi en mer Rouge de nombreux drones et missiles d'attaque tirés par les rebelles Houthis du Yémen, a fait savoir le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom).

Différents moyens militaires, dont des avions, ont "abattu 12 drones d'attaque, 3 missiles balistiques anti-navires et 2 missiles de croisière dans le sud de la mer Rouge, tirés par les Houthis" mardi, a déclaré le Centcom sur X (anciennement Twitter), précisant qu'aucun dégât ni blessé n'est à déplorer.

Plus tôt ce mardi, les rebelles Houthis ont revendiqué un tir de missile sur un navire en mer Rouge et une attaque de drone en direction d'Israël. Dans un communiqué, les rebelles ont déclaré avoir "mené une opération de ciblage contre un navire commercial" qu'ils ont identifié comme étant le MSC UNITED, et avoir lancé un certain nombre de "drones contre des cibles militaires" dans le sud d'Israël.

Ces attaques sont les dernières d'une série de frappes de drones et de missiles lancées par les rebelles depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre.