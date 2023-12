Sigrid Kaag, nouvelle coordinatrice de l'ONU pour Gaza, est l'épouse d'un ancien ministre d'Arafat

Sigrid Kaag, qui parle couramment arabe, considérée comme une experte du Moyen-Orient, est mariée à Anis al-Qaq, un haut responsable de l’Autorité palestinienne

Sa tâche ne va pas être simple… Fraîchement nommée par l'ONU au poste de "coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction à Gaza", Sigrid Kaag, ministre des Finances et vice-première ministre des Pays-Bas, aura pour mission de mettre "en place un mécanisme des Nations-Unies pour accélérer les envois d’aide humanitaire à Gaza".

Si, dans un communiqué, Matthew Miller, le porte parole du département d’État américain, a salué cette nomination, Israël a déjà averti l'organisation qu’il ne travaillerait pas avec ceux de ses fonctionnaires et membres de son personnel qui "soutiennent la propagande du Hamas contre Israël".

En effet, Sigrid Kaag, qui parle couramment arabe, considérée comme une experte du Moyen-Orient, est mariée à Anis al-Qaq, un haut responsable de l’Autorité palestinienne qui a été vice-premier ministre dans le gouvernement de Yasser Arafat et ambassadeur de Palestine en Suisse.

La diplomate a même une histoire controversée avec Israël, puisqu'elle s'était, par le passé, opposée au Premier ministre néerlandais de l’époque, Mark Rutte, au sujet de sa relation qu’elle jugeait "trop amicale" envers l'État hébreu.

Sigrid Kaag, qui doit prendre ses fonctions le 8 janvier, dirigeait auparavant une équipe internationale d’experts en armements chargée de superviser l’élimination des stocks de produits chimiques syriens. Elle a également travaillé avec la reine Rania de Jordanie, qui s'est illustrée pour ses propos anti-israéliens après l'attaque du 7 octobre par le Hamas.

Cette nomination fait suite à l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui exige l'acheminement "à grande échelle" d'aide humanitaire à Gaza. L'organisation internationale et ses agences alertent régulièrement sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué avoir reçu ce mardi 41 camions d'aide humanitaire et sept nouvelles ambulances via le poste-frontière de Rafah, ce qui reste bien en deçà des besoins réels estimés, selon l'Organisation mondiale de la Santé.