Rétrospective : les événements qui ont marqué le monde en 2023

Retour sur les temps forts qui ont jalonné chaque mois de l'année 2023, accompagnés de clichés emblématiques

L'année 2023 touche à sa fin. Retour sur les temps forts qui ont jalonné chaque mois de l'année, et les images emblématiques qui ont les ont marqués dans notre mémoire collective.

JANVIER

• 5 janvier - Funérailles du pape émérite Benoît XVI

Le Pape Émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre à 95 ans, est inhumé après plusieurs jours d'exposition. Les funérailles Place Saint-Pierre, dirigées par le Pape François, sont inédites. C'est la première fois qu'un souverain pontife en exercice préside les funérailles d'un prédécesseur. Né Joseph Ratzinger en Allemagne en 1927, Benoît XVI a été désigné pape en 2005 et avait pris la décision exceptionnelle de démissionner en 2013.

Alberto PIZZOLI / AFP

• 8 janvier - Les partisans de Bolsonaro prennent d'assaut le Congrès National du Brésil

Des centaines de soutiens de l'ex-président brésilien, Jaïr Bolsonaro, franchissent les barricades de la police et pénètrent de force dans les bâtiments fédéraux de Brasilia. Ces manifestations, survenues au Congrès, au palais présidentiel et à la Cour suprême, symbolisent le refus d'une frange de la population d'accepter l'entrée en fonction du président nouvellement élu, Luiz Inacio Lula da Silva.

AP Photo/Eraldo Peres

• Janvier : Avènement de l'intelligence artificielle générative pour le grand public

ChatGPT annonce avoir dépassé les 100 millions de comptes enregistrés, deux mois après son lancement le 30 novembre 2022. Au mois de mars, avec 1,6 milliard de visites, la plateforme devient l'application connaissant la croissance la plus rapide au monde.

Lionel BONAVENTURE / AFP

• 30 janvier : Attaque suicide dans une mosquée au Pakistan

Une explosion dans une mosquée située dans le quartier général de la police à Peshawar, au Pakistan, fait 100 morts et plus de 225 blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis une décennie. Il touche principalement des policiers, et survient dans un contexte de fortes tensions qui ciblent les forces de sécurité. Jamaat-ul-Ahrar, un groupe dissident de Tehreek-e-Taliban Pakistan, revendique l'attaque.

Twitter

FEVRIER

• 2 février : Des "ballons espions" chinois abattus au-dessus des Etats-Unis

Un ballon météorologique chinois dérive sur l'Alaska, relançant les tensions entre les États-Unis et la Chine et les soupçons d'espionnage. Plusieurs ballons similaires sont abattus au-dessus de l'Atlantique et de l'Amérique latine. Il est finalement confirmé par le général Mark Milley que ces ballons étaient simplement des dispositifs météorologiques déviés par le vent, sans matériel d'espionnage.

AFP

• 6 février : Des milliers de morts dans un tremblement de terre de magnitude 7,8 en Turquie et en Syrie

Un séisme majeur frappe Gaziantep, en Turquie, suivi d'une réplique de magnitude 7,5, ravageant le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, et causant plus de 50 000 morts. Les opérations de secours sont compliquées par les répliques et le froid hivernal, qui contribue à de nombreux décès sous les décombres. En Syrie, l'acheminement de l'aide est entravé par l'isolement et les sanctions, avec des craintes sur l'accès des zones rebelles par les secours.

Erik Marmor/Flash90

• 20 février : Première visite de Joe Biden en Ukraine depuis le début de la guerre Le président américain Joe Biden se rend à Kiev, quelques jours avant le premier anniversaire de l'invasion russe qui a déclenché la guerre. Lors de cette visite, au cours de laquelle il rencontre son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, Joe Biden annonce une aide supplémentaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine.

Evan Vucci / POOL / AFP

MARS

• 10 mars : L'Arabie saoudite et l'Iran concluent un accord de réconciliation surprise

La Chine facilite un accord de rapprochement inattendu entre l'Iran et l'Arabie saoudite, marqué par la réouverture de leurs ambassades respectives et des discussions entre leurs ministres des Affaires étrangères. Cette "réconciliation" des frères ennemis renforce l'influence de la Chine dans la région, et remet en question la présence américaine et les pourparlers de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël.

ATTA KENARE / AFP

• 17 mars : La CPI émet un mandat d'arrêt international contre le président russe Vladimir Poutine

La Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire présidentielle pour les droits de l'enfant, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Selon la CPI, il y a des "motifs raisonnables" de croire que Poutine est pénalement responsable de crimes de guerre, dont le transfert illégal d'enfants. La Russie qualifie le mandat de "sans signification", mais voit la capacité de déplacement international de Poutine restreinte par cet avis en cours.

Alexei Babushkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

• 23 mars - Des millions de Français manifestent contre la réforme des retraites

Le gouvernement français fait passer une réforme des retraites, très impopulaire, provoquant des manifestations dans tout le pays avec plusieurs centaines de milliers de participants. La loi vise à augmenter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans d'ici 2030, et son vote provoque des grèves dans divers secteurs, bloquant des infrastructures essentielles. Le Conseil constitutionnel valide la réforme malgré les appels à un référendum, et la loi est adoptée après l'utilisation de l'article 49.3.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

AVRIL

• 7 avril - Fuite de nombreux documents du Pentagone

Une fuite majeure de documents confidentiels américains est révélée, impliquant des évaluations et rapports sur la guerre en Ukraine et d'autres pays alliés. Le New York Times et le Washington Post publient des enquêtes sur ces fuites, qui incluent notamment des détails sur les activités russes du groupe Wagner en Afrique, et sur la guerre en Ukraine. Les documents révèlent aussi un projet égyptien de fourniture de roquettes à la Russie. Les États-Unis finissent par arrêter Jack Teixeira, 21 ans, employé subalterne de la Garde nationale aérienne américaine, suspecté d'être à l'origine de ces fuites.

STEFANI REYNOLDS / AFP

• 15 avril - Début d'un nouveau conflit au Soudan

Le conflit surnommé la "guerre des généraux" oppose l'armée au pouvoir et les Forces de soutien rapide (FSR). Les hostilités se propagent dans tout le pays, notamment à Khartoum et le Darfour. Les FSR mènent des attaques visant à prendre le contrôle du gouvernement, utilisant des frappes aériennes et de l'artillerie lourde. En un mois, plus de 1 800 personnes décèdent et plus d'un million sont déplacées. Plus de 25 millions de Soudanais sont en situation de détresse humanitaire en raison de graves pénuries alimentaires et d'eau.

AP Photo/Hussein Malla, File

MAI

• 6 mai - Couronnement du roi Charles III

Lors d'une cérémonie historique à l'abbaye de Westminster, Charles III est couronné roi du Royaume-Uni, succédant à sa mère, la reine Élisabeth II. Marquant le premier couronnement en Grande-Bretagne depuis 70 ans, cet événement est également le deuxième dans l'histoire à être diffusé à la télévision. Charles III devient le 40e monarque à être couronné à l'abbaye de Westminster, et il accède également au trône de 14 autres pays du Commonwealth.

Jonathan Brady/Pool Photo via AP

• 7 mai - La Syrie réintègre la Ligue arabe

La Ligue arabe vote pour réintégrer la Syrie après plus d'une décennie d'isolement, consécutif à la répression menée par le président Bachar al-Assad durant la guerre civile syrienne. Ce retour est perçu comme une première étape symbolique dans le processus de réhabilitation du pays, englobant le retour des réfugiés, la lutte contre le trafic de drogues et la gestion de la présence des milices pro-iraniennes.

HANDOUT / SAUDI PRESS AGENCY / AFP

29 mai - Recep Tayyip Erdoğan, réélu de justesse à la tête de la Turquie

Recep Tayyip Erdoğan remporte une victoire contestée avec 52% des voix lors des élections présidentielles en Turquie, battant son rival Kemal Kılıçdaroğlu, malgré des sondages initialement défavorables et un second tour historique. Cette victoire survient malgré des critiques sur sa gestion du séisme survenu quelques mois plus tôt, et ses décisions sur le plan économique et de sécurité intérieure.

Adem Altan / AFP

JUIN

23 juin - Les cinq passagers du sous-marin Titan meurent dans une implosion

Cinq personnes à bord du sous-marin "Titan" décèdent tragiquement lors de leur exploration de l'épave du Titanic à près de 4 000 mètres de profondeur, lors d'une plongée dans les eaux internationales de l'océan Atlantique Nord au large de Terre-Neuve (Canada). L'enquête met en lumière des failles dans l'exploitation du sous-marin, mettant en cause la responsabilité de son propriétaire, l'entreprise OceanGate.

Handout / OceanGate

• 24 juin - Le groupe de mercenaires Wagner marche vers Moscou

Evgueni Prigojine, chef groupe de mercenaires Wagner, lance ses troupes vers Moscou, dans une rébellion surprise contre le gouvernement russe qu'il justifie par un manque de soutien dans son action en Ukraine. Cette action est perçue comme une tentative de putsch par Vladimir Poutine. Le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie ouvre une enquête contre Prigojine pour "incitation à la mutinerie armée", tandis que Vladimir Poutine dénonce une "trahison interne". Après des pourparlers avec le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, les accusations sont abandonnées et Wagner accepte de stopper son avancée à travers la Russie pour "éviter un bain de sang".

STRINGER / AFP

• 27 juin - Mort de Nahel, des émeutes urbaines embrasent la France

Des violences urbaines éclatent en France après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Une vidéo montre le policier tirant à bout portant sur le jeune, qui avait multiplié les infractions routières quelques minutes auparavant. Des émeutes se propagent dans tout le pays, mobilisant 45 000 policiers pendant cinq nuits consécutives et entraînant près de 4 000 interpellations. Le policier est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention, tandis qu'une marche blanche réunit plus de 6 000 personnes en hommage à Nahel.

Ludovic MARIN / AFP

JUILLET

• 26 juillet - Coup d'État au Niger

En plein cœur de l'été, le Niger rejoint le Mali et le Burkina Faso en étant dirigé par une junte militaire. Après le renversement du président Mohamed Bazoum, le général Abdourahamane Tiani s'autoproclame chef de l'État. Ce coup d'État s'accompagne de manifestations marquées par des critiques anti-françaises, visant à dénoncer la présence militaire de la France, l'ancienne puissance coloniale, dans le pays. Cette situation de tension extrême contraint le Quai d'Orsay à évacuer 577 ressortissants français.

AFP

AOUT

• 9 août - Un incendie de forêt tue plus de 100 personnes à Hawaï

Hawaï subit la pire catastrophe naturelle de son histoire, lorsqu'un incendie de forêt ravage la ville de Lahaina, sur l'île de Maui. Les habitants critiquent vivement les autorités pour ne pas avoir déclenché le système d'alerte précoce face à l'avancée du feu, qui avait déjà causé la mort de plus de 100 personnes, laissant des milliers de sans-abri et provoquant des dégâts évalués à environ 5,5 milliards de dollars.

Zeke Kalua/Afp

• 23 août - Le chef du groupe Wagner meurt dans un crash d'avion

Evgueni Prigojine décède dans un accident d'avion qui le conduisait de Moscou à Saint-Pétersbourg. L'avion, qui transporte neuf autres personnes, dont le numéro deux du groupe Wagner, Dmitri Outkine, s'écrase alors qu'il survole l'oblast de Tver. L'agence fédérale du transport aérien russe confirme la mort de tous les occupants de l'avion, dont Prigojine et Outkine. Le groupe Wagner confirme la mort de son chef le même jour, et Vladimir Poutine présente ses condoléances à la famille Prigojine.

NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

• 24 août - L'ancien président américain Donald Trump arrêté en Géorgie

L'ancien président américain Donald Trump est appréhendé et incarcéré dans une prison locale de Géorgie, faisant face à des accusations de racket. Il est libéré contre une caution de 200 000 dollars. Trump continue d'affirmer son innocence, tandis que lui et dix-neuf coaccusés sont en attente de leur procès dans le cadre de l'affaire RICO. Malgré ses problèmes judiciaires, la campagne présidentielle de Trump enregistre un nombre record de dons au lendemain de la publication de son mug shot, la photo de son arrestation devenue iconique.

FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE / AFP

SEPTEMBRE

• 8 septembre - Un tremblement de terre de magnitude 6,8 secoue le Maroc

Un séisme majeur frappe le Maroc, d'une magnitude comprise entre 6,7 et 6,9, le plus important enregistré dans le pays. L'épicentre se situe à 71,8 km au sud-ouest de Marrakech, provoquant également une réplique de magnitude 4,9. Le bilan provisoire annoncé le 27 septembre par le ministère de l'Intérieur rapporte 2 960 morts et 6 125 blessés, principalement concentrés dans les provinces d'Al Haouz et de Taroudant. Les secousses causent d'importants dégâts, l'effondrement de nombreux bâtiments et sont ressenties dans plusieurs régions du Maroc, ainsi qu'au sud de l'Espagne.

AP Photo/Mosa'ab Elshamy

• 12 septembre - Des milliers de morts et de disparus après des inondations à Derna, en Libye

Dans la ville de Derna, en Libye, des pluies torrentielles de la tempête méditerranéenne Daniel virent au désastre avec la rupture de deux barrages, entraînant des inondations massives qui submergent actuellement des quartiers entiers et emportent des objets et des corps en mer. Près de 3.300 personnes décèdent et plus de 43 000 sont déplacées.

Al-Masar TV / AFP

• 21 septembre - Opération éclair de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh

L'Azerbaïdjan lance une offensive rapide dans la région contestée du Haut-Karabakh qu'elle revendique, qui aboutit à la dissolution de la république auto-proclamée. Des dizaines de milliers d'Arméniens ethniques fuient la région en réponse à cette manœuvre militaire, tandis que l'Arménie condamne l'Azerbaïdjan pour ce qu'elle qualifie de "nettoyage ethnique" dans la région.

Alain JOCARD / AFP

OCTOBRE

• 7 octobre - Les terroristes du Hamas lancent une attaque sanglante sur le sud d'Israël, massacrant plus d'un millier de personnes

Le Hamas lance une offensive terroriste coordonnée contre Israël à partir de la bande de Gaza. Cette série d'attaques implique le tir massif de roquettes sur le territoire israélien, ainsi que l'incursions de quelque 3000 terroristes palestiniens en Israël. Les attaques font près de 1.200 morts, à la fois parmi les soldats israéliens et la population civile. Ces événements font de cette journée l'une des plus meurtrières de l'histoire d'Israël et marque une tragédie sans précédent pour les Juifs depuis la Shoah.

Yousef Mohammed/Flash90

NOVEMBRE

• 19 novembre : élection de Javier Milei en Argentine

L'économiste ultralibéral Javier Milei remporte la présidentielle en Argentine avec une victoire retentissante. Cet homme politique anti-système obtient 55,6% des voix contre 44,3% pour son adversaire, le ministre centriste de l'Économie Sergio Massa. Le président élu promet une "thérapie de choc" pour mettre fin à la décadence et reconstruire le pays, en abordant des problèmes tels que l'inflation, la stagnation économique, l'insécurité et la pauvreté. Il prévoit des réformes audacieuses, y compris des coupes dans les dépenses publiques.

Luis ROBAYO / AFP

• 30 novembre — La Cour suprême de Russie interdit l'activisme LGBTQ+

La Cour suprême de Russie prononce un jugement historique qui équivaut à une interdiction de facto de l'activisme LGBTQ+ dans le pays. Cette décision, résultant d'une plainte déposée par le ministère de la Justice, classe le "mouvement" LGBTQ+ en Russie comme une organisation extrémiste et impose une interdiction totale.

NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

DECEMBRE

• 17 décembre - Mort de l'émir du Koweït, le cheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabah, à l'âge de 86 ans

L'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, décède à l'âge de 86 ans, après un mandat de trois ans marqué par des conflits politiques à répétition à la tête de ce pays du Golfe riche en pétrole. En novembre, il avait été admis à l'hôpital "en raison d'un problème de santé urgent". Cheikh Nawaf avait été nommé prince héritier en 2006 par son demi-frère, Cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah, et a pris la relève en tant qu'émir à sa mort en septembre 2020, à l'âge de 91 ans.

Yasser Al-Zayyat/AFP

• 19 décembre - La Cour suprême du Colorado déclare Donald Trump inéligible à la Maison Blanche

La Cour suprême du Colorado rend une décision historique en déclarant Donald Trump inéligible à la présidence en raison de son rôle lors de l'assaut du Capitole. La décision est prise par une majorité de quatre juges sur sept. La Cour confirme que Trump s'est livré à un acte de rébellion le 6 janvier 2021 en refusant le résultat des urnes. Elle estime également que le 14e amendement de la Constitution, invoqué pour réclamer son inéligibilité, s'applique bien à un président. Cette décision suscite de vives réactions, tandis que Trump fait appel devant la Cour suprême des États-Unis.