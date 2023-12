"Actes de génocide": Israël rejette "avec dégoût" les accusations de l'Afrique du Sud devant la CIJ

"L'Afrique du Sud coopère avec une organisation terroriste qui appelle à la destruction de l'Etat d'Israël"

Israël rejette "avec dégoût" les accusations d'"actes de génocide" dans sa guerre à Gaza portées contre lui par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ), a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères israélien.

"Israël rejette avec dégoût la diffamation (...) propagée par l'Afrique du Sud et son recours à la Cour internationale de justice", a déclaré sur X (anciennement Twitter) le porte-parole du ministère, Lior Haiat.

La CIJ, organe judiciaire principal des Nations unies, a annoncé vendredi que l'Afrique du Sud lui avait soumis une requête accusant Israël de se livrer à des "actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza".

Dans sa requête, l'Afrique du Sud affirme que les "actes et omissions d'Israël revêtent un caractère génocidaire, car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise (…) de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique plus large des Palestiniens", a indiqué dans un communiqué la CIJ, basée à La Haye. Selon le pays, "par son comportement — par l'intermédiaire de ses organes et agents et d'autres personnes et entités agissant sur ses instructions ou sous sa direction, son contrôle ou son influence — à l'égard des Palestiniens de Gaza, Israël manque aux obligations qui lui incombent au titre de la convention contre le génocide", a précisé la CIJ. "Les affirmations de l'Afrique du Sud sont dénuées de fondement factuel et juridique et constituent une exploitation méprisable et méprisante de la Cour", a affirmé le porte-parole israélien. "L'Afrique du Sud coopère avec une organisation terroriste qui appelle à la destruction de l'Etat d'Israël", a-t-il ajouté. Il a exhorté "la CIJ et la communauté internationale à rejeter complètement les accusations infondées de l'Afrique du Sud".