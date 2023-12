Vastes frappes russes sur l'Ukraine : au moins 30 morts et 160 blessés

Le secrétaire général de l'ONU s'est élevé contre ce qu'il a qualifié "d'attaques effroyables" contre des villes et des villages

La Russie a mené vendredi une vaste série de frappes sur plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev, avec "un nombre record de missiles", qui ont fait, selon les autorités ukrainiennes, au moins 30 morts et plus de 160 blessés.

Le secrétaire général de l'ONU s'est élevé contre ce qu'il a qualifié "d'attaques effroyables" contre des villes et des villages. La Pologne, pays membre de l'Otan, a elle dénoncé vendredi une "violation" de son espace aérien "par un missile de croisière", appelant la Russie à "cesser immédiatement de genre d'opération".

"La Russie a utilisé presque tous les types d'armes de son arsenal", a déclaré le président Volodymyr Zelensky, sur le réseau social X (ex-Twitter).

Selon l'état-major ukrainien, la Russie a tiré près de 160 engins, dont des missiles de croisière et des drones explosifs Shahed. La défense antiaérienne est parvenue à abattre 88 missiles et 27 drones. "Il s'agit de l'attaque de missiles la plus massive", à l'exclusion des premiers jours de la guerre, a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air, Iouri Ignat.

Les frappes ont touché des infrastructures essentielles, des installation industrielles, militaires et civiles, a précisé l'état-major dans un rapport.

Les autorités russes ont pour leur part indiqué qu'une frappe ukrainienne sur un immeuble résidentiel de Belgorod, ville russe située à 80 km au nord de Kharkiv, avait fait un mort et quatre blessés.

Au total, 13 missiles ukrainiens ont été interceptés au-dessus de la région de Belgorod et 32 drones neutralisés dans les secteurs de Briansk, Koursk et Orel, au nord de la frontière ukrainienne, ainsi que de Moscou, selon le ministère russe de la Défense.