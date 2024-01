Pressions du Pentagone sur l'administration Biden pour frapper les Houthis au Yémen (NYT)

Les responsables militaires américains ont élaboré des plans visant à détruire les infrastructures de fabrication d'armes et les dépôts de munitions des Houthis

Des responsables du Pentagone font pression sur l'administration Biden pour engager une action militaire contre les Houthis au Yémen, a rapporté dimanche le New York Times. Ces responsables ont élaboré des plans visant à détruire les infrastructures de fabrication d'armes et les dépôts de munitions des Houthis. Le plan inclut également des frappes sur des navires de combat semblables à ceux utilisés contre les forces américaines dimanche, et qui ont été neutralisés en mer Rouge.

Un affrontement entre des combattants houthis soutenus par l'Iran qui attaquaient un cargo commercial et des hélicoptères de la marine américaine qui répondaient à l'appel de détresse d'un navire s'est terminé dimanche par la mort de tous les membres d'équipage de trois bateaux houthis.

Suite à cet incident, considéré à Washington comme une escalade significative, la probabilité d'une intervention militaire américaine semble augmenter, malgré les hésitations exprimées par Joe Biden et les hauts fonctionnaires de son administration. Le président a déclaré qu'il souhaitait éviter les attaques militaires directes contre les Houthis au Yémen, afin d'éviter l'escalade du conflit au Moyen-Orient qui menace déjà de s'étendre à toute la région.

Il y a dix jours, l'administration a déclassifié des renseignements indiquant que des groupes paramilitaires iraniens coordonnaient les attaques des Houthis, et fournissaient des informations sur le ciblage des navires commerciaux empruntant la voie navigable et le canal de Suez. Israël est fortement tributaire du trafic maritime de la mer Rouge. Alors que les forces américaines ont frappé des sites de lancement de missiles et de drones en Syrie et en Irak, Joe Biden se montre réticent à ordonner la même chose contre les bases des Houthis au Yémen. Cette prudence s'explique par de nombreuses considérations, dont la principale est que l'Arabie saoudite est engagée dans un processus d'apaisement du conflit au Yémen. Une escalade avec les Houthis, qui contrôlent la capitale, Sana, et une grande partie du nord du pays, pourrait faire sombrer la trêve saoudienne laborieusement négociée.

AP Photo/Evan Vucci, File

"Tout le monde cherche à désamorcer les tensions", a déclaré Tim Lenderking, l'envoyé spécial des États-Unis pour le Yémen, lors d'une interview accordée au début du mois. "L'idée n'est pas d'entraîner la région dans une guerre plus vaste, mais plutôt d'utiliser les outils dont nous disposons pour encourager les Houthis à réduire leur comportement imprudent. C'était du moins la stratégie adoptée jusqu'à dimanche. Plusieurs officiers supérieurs américains à la retraite ayant une expérience dans la région du Golfe affirment, tout comme de nombreux responsables du Pentagone, qu'il est essentiel de rétablir la dissuasion américaine.