"L’accroissement ininterrompu des implantations en Cisjordanie est une catastrophe pour les deux peuples" (Alain Finkielkraut)

Le philosophe français Alain Finkielkraut a donné vendredi une longue interview au quotidien français Le Figaro à l'occasion de la sortie de son livre "Pêcheur de perles", dans lequel il rend hommage aux citations et aux auteurs qui l'accompagnent. Dans cet entretien, il a notamment évoqué ses liens avec Israël et sa vision du conflit israélo-palestinien et soutenu n'avoir jamais cessé de militer "pour un compromis territorial entre Israéliens et Palestiniens".

"L’accroissement ininterrompu des implantations en Cisjordanie est une catastrophe pour les deux peuples. Après le pogrom du 7 octobre, la séparation s’impose plus que jamais. Elle est en même temps d’autant moins plausible qu’Israël a été [bien mal] récompensé de son retrait du Sud Liban par le Hezbollah et de son retrait de Gaza par le Hamas. Le retrait de la Cisjordanie ne mettra-t-il pas l’État juif tout entier à portée du djihad ? La situation est tragique. Mais je n’en oublie pas pour autant les initiatives calamiteuses des fondamentalistes obtus avec lesquels Benyamin Netanyahou a choisi de gouverner. Leur radicalité ne me met pas seulement en colère, elle me fait peur et elle me fait honte", a-t-il affirmé. Le philosophe se dit "très attaché à Israël", mais n'avoir "jamais eu le projet de s’y établir": "Pour le meilleur et pour le pire, ma vie est en France. Je ne suis donc pas sioniste à proprement parler. Mais avec la nazification du sionisme, l’antisémitisme est devenu antiraciste", analyse-t-il. En répondant, "un sioniste" à la question "Qui êtes-vous ?", je prends acte de cette réalité: la haine vertueuse. Et je revendique fièrement l’épithète qu’on me jette au visage", poursuit-il au Figaro.

AP / Jacques Brinon 2016 ©

Avec son ouvrage "Juif imaginaire" paru en 1980, l'auteur dit avoir cru "en avoir fini avec la question juive"... "Mais je me trompais. La question juive n’en avait pas fini avec moi. Il y a eu d’abord l’offensive négationniste menée, non par l’extrême droite, mais par l’ultra gauche. Pour les doctrinaires de la guerre sociale, l’extermination ne servait pas les intérêts du capital, donc elle ne pouvait pas avoir eu lieu", explique-t-il. "Il y eut le grand retournement de la Shoah contre les Juifs. On leur épingle maintenant non l’étoile jaune, mais la croix gammée en les accusant de perpétrer un génocide à l’égard du peuple palestinien. Ce n’est pas une répétition, c’est une ironie de l’histoire. La haine des Juifs s’adosse aujourd’hui au devoir de mémoire", conclut-il.