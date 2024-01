Aharon Barak, ex-président de la Cour suprême, représentera Israël à la Haye

L'ancien président de la Cour suprême d'Israël, Aharon Barak, sera le juge qui se joindra à l'audience au nom de l'État d'Israël devant la Cour internationale de Justice de La Haye, a révélé dimanche Ynet.

Selon la procédure, à partir du moment où un pays est poursuivi, il peut ajouter un juge en son nom à la composition actuelle de 15 juges du tribunal.

Israël peut être représenté dans la discussion par quatre personness au maximum, et l’une d’entre elles est le professeur Malcolm Shaw, un juriste britannique de confession juive de 76 ans. Le ministère de la Justice a retenu les services de Shaw, connu comme un expert de longue date en droit international. Il a déjà présenté à la Cour pénale internationale des positions favorables à Israël sur des questions concernant le statut de la Palestine en tant qu’État.

Peter Dejong / AP

L'Afrique du Sud soutient que les actions d'Israël à Gaza sont de "nature génocidaire" – et qu'Israël a donc violé ses engagements au titre de la Convention pour la prévention du génocide. La requête comprend une demande de délivrance d'un arrêté provisoire qui suspendrait immédiatement les opérations militaires dans la bande de Gaza.

Il sera le 16ème juge à l'audience, l'Afrique du Sud - qui a déposé la plainte - pouvant également envoyer un juge en son nom. La discussion aura lieu jeudi et vendredi.

L'opération militaire israélienne en cours dans la bande de Gaza est survenu en réponse aux massacres du 7 octobre au cours desquels 1 200 personnes ont été assassinées. Israël a annoncé de manière inhabituelle son intention de comparaître devant le tribunal et d'exiger le classement sans suite du procès. Israël envisage même de poursuivre l'Iran et le Hamas pour génocide – et en même temps l'Afrique du Sud pour « soutien à une organisation terroriste ».