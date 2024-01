7 octobre : "C'est un choc terrible pour notre génération en voie de disparition" (Serge Klarsfeld)

Serge et Beate Klarsfeld, ainsi que leur fils Arno, sont actuellement en déplacement en Israël pour témoigner leur solidarité avec le peuple israélien, après les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas.

"Nous avons été des enfants condamnés à mort et traqués pendant des mois par la gestapo comme tous les enfants juifs à travers l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes au crépuscule de notre vie, et nous revoyons des scènes qui nous replongent dans les massacres de la Shoah", a confié l'historien et avocat Serge Klarsfeld sur i24NEWS. "C'est un choc terrible pour notre génération en voie de disparition et nous sommes venus pour soutenir les Israéliens", a-t-il affirmé. L'historien de la Shoah considère que l'antisémitisme est une "maladie de l'humanité qui renait à chaque fois avec des raisons différentes et des ennemis différents".

Pour Beate Klarsfeld, son épouse, le 7 octobre a été un jour "atroce". "Les terroristes ont montré leur méchanceté et leur haine... J'ai découvert ensuite les manifestations pro-palestiniennes de jeunes allemands, le Hamas a provoqué une admiration chez les jeunes, c'est quelque chose de terrible", a-t-elle témoigné.

Interrogés sur les failles des démocraties occidentales et sur les soutiens aux groupes terroristes en Europe, leur fils, l'avocat Arno Klarsfeld, a pointé du doigt l'immigration incontrôlée. "Les immigrés viennent en partie de pays musulmans antisémites et nombre d'entre eux ont emporté leur antisémitisme avec eux", a-t-il soutenu.

"Si les combats s'arrêtent aujourd'hui, alors c'est une victoire du Hamas puisqu'ils restent sur place et que tout peut recommencer"

Screenshot/ i24NEWS

"Les Etats européens font tout pour agir contre l'antisémitisme et pour protéger les Juifs, mais en même temps ils veulent avoir un rôle équilibré et demander à Israël d'arrêter de riposter. Ils devraient plutôt dire au Hamas de relâcher les otages et de se rendre", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il s'agit d'un "combat existentiel pour l'Etat hébreu". "Si les combats s'arrêtent aujourd'hui, alors c'est une victoire du Hamas puisqu'ils restent sur place et que tout peut recommencer. Si le Hamas n'est pas détruit, le Hezbollah fera la même chose un peu plus tard", a poursuivi Arno Klarsfeld.

Screenshot/ i24NEWS

Revenant sur son positionnement sur le Rassemblement national en France qui avait provoqué des remous dans la classe politique, Serge Klarsfeld réitère: "Il n'y a pas eu de campagne d'antisémitisme depuis des années de la part du RN, et Marine Le Pen a condamné la rafle du Vel' d'Hiv' et ceux qui l'ont ordonnée, comme Laval et Pétain". Pour Serge Klarsfeld, "le parti n'a plus d'ADN antisémite et évolue vers les valeurs républicaines". "Les Juifs doivent se réjouir d'avoir un ennemi en moins, alors que l'ultra-gauche monte du côté de l'antisémitisme et de l'antisionisme", a-t-il affirmé. Des propos sur le Rassemblement national corroborés par son fils: "Marine Le Pen n'a jamais tenu de propos antisémites et manifeste sincèrement sa volonté de lutter contre ce fléau. Ce serait incorrect de l'offenser. Les Juifs sont déjà dans une position fragile avec l'extrême gauche, une partie des musulmans antisémites, et il est inutile d'en rajouter", a-t-il conclu.