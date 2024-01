L'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée sur la planète, et probablement la plus chaude des 100 000 dernières années, a déclaré mardi le Service Copernicus concernant le changement climatique (C3S) de l'Union européenne. Cette montée en flèche des températures, évaluée à une moyenne de 1,48°C au-dessus des niveaux préindustriels, souligne l'impact croissant de l'activité humaine sur le climat planétaire.

Carlo Buontempo, directeur du C3S, a souligné l'unicité alarmante de 2023 dans l'historique climatique. Des preuves paléoclimatiques, incluant l'analyse des cernes d'arbres et des bulles d'air dans les glaces, appuient cette affirmation. Il est maintenant établi que chaque mois depuis juin 2023 a battu des records de chaleur, comparativement aux années précédentes.

Cette escalade de la température globale a eu des conséquences dévastatrices. Des canicules mortelles en Chine et en Europe, des inondations en Libye ayant entraîné des pertes humaines considérables, et une saison des incendies sans précédent au Canada ont été quelques-unes des catastrophes attribuées à ce bouleversement climatique. Les efforts internationaux, notamment l'Accord de Paris de 2015, visant à contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C, semblent insuffisants face à ces changements. Bien que l'objectif de l'Accord n'ait pas été dépassé en moyenne annuelle, C3S note que pendant près de la moitié de l'année 2023, la température a excédé cette limite critique.

Parallèlement, les émissions de CO2 ont atteint des niveaux records, avec une concentration atmosphérique maximale de 419 ppm. De plus, pour la première fois, des journées ont enregistré des températures supérieures de plus de 2°C par rapport à l'ère préindustrielle. Ces changements climatiques, exacerbés par des phénomènes comme El Niño, alertent sur l'urgence d'actions concrètes. Friederike Otto, climatologue et co-directrice de "World Weather Attribution", rappelle que chaque fraction de degré compte et a des conséquences majeures sur la vie sur Terre.