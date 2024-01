260 stars d’Hollywood exigent une représentation équitable des Juifs au cinéma ​

Deux mois avant la 96e cérémonie des Oscars et à la lumière de la guerre à Gaza, 260 acteurs, scénaristes et producteurs juifs de l'industrie cinématographique américaine ont publié une lettre ouverte à l'Académie des arts et des sciences du cinéma, dans laquelle ils critiquent la représentation peu équitable des Juifs à Hollywood. Ils notent aussi que les Juifs ont été représentés de manière biaisée, comme par exemple dans The Jazz Singer, qui met en scène un musicien juif tentant d'échapper à son héritage, jusqu'à l'Oscar du meilleur film de l'année dernière,

Everything Everywhere At Once.

"Il existe très peu de films sur les Juifs, à part les films sur l'Holocauste", écrivent les signataires dans une lettre publiée au nom de l'organisation Jew in the City. "De plus, lorsque des personnages juifs sont introduits, ils sont souvent joués par des non-juifs. Même avec les normes strictes de l'académie d'aujourd'hui, les Juifs ne sont pas les bienvenus." Parmi les signataires de la lettre figurent David Schwimmer, Juliana Margulies, Michael Rapaport ou encore Tiffany Haddish.

La lettre se base sur une décision de l'Académie des arts et des sciences du cinéma qui avait décidé il y a trois ans que les femmes, les personnes LGBT, les personnes handicapées et divers groupes ethniques et raciaux étaient définis comme des "groupes qui ne bénéficient pas d'une représentation adéquate".