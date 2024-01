Un communiqué de l'ONU provoque l'ire d'Israël

Israël a critiqué le bureau des droits de l’homme de l’ONU après que sa déclaration vendredi sur le conflit avec le Hamas n’a pas appelé à la libération des otages détenus à Gaza.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), basé à Genève, a publié une déclaration marquant les 100 jours depuis le début du conflit le 7 octobre. « Ce dimanche marquera les 100 jours qui se sont écoulés depuis que le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens ont lancé leur horrible attaque contre Israël, au cours de laquelle 1 200 personnes, principalement des Israéliens, ont été tuées et environ 250 ont été prises en otage », a déclaré le communiqué.

« En ce qui concerne la conduite des hostilités, nous avons souligné à plusieurs reprises les échecs récurrents d’Israël à respecter les principes fondamentaux du droit international humanitaire, à savoir la distinction, la proportionnalité et les précautions dans la conduite des attaques », a-t-il poursuivi. « Les manquements à ces obligations risquent d’entraîner une responsabilité pour crimes de guerre. »

Il a appelé à un cessez-le-feu pour « mettre fin aux souffrances épouvantables et aux pertes de vie » et permettre la livraison rapide et efficace de l’aide humanitaire à une population « confrontée à des niveaux choquants de faim et de maladie ».

La déclaration a provoqué une réponse de la mission d’Israël à Genève. « Pas un mot n’exige la libération des otages détenus à Gaza », a-t-il déclaré sur X, anciennement Twitter. « Un appel à un cessez-le-feu, sans exiger la libération de nos otages et le désarmement du Hamas, est un appel au terrorisme pour gagner. »

Volker Turk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a appelé à plusieurs reprises à la libération des otages, mais la dernière déclaration de son bureau a négligé la question.