La Namibie reproche à l'Allemagne, ancienne puissance coloniale, de défendre Israël contre les accusations de "génocide"

La Namibie a condamné la décision de son ancien colonisateur, l'Allemagne, de rejeter cette semaine les accusations de "génocide" portées par l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël devant la Cour internationale de justice.

L'Afrique du Sud a saisi la CIJ en urgence, arguant qu'Israël enfreint la convention des Nations unies sur le génocide, signée en 1948 à la suite de la Shoah, et demandant à la Cour d'arrêter "immédiatement" les opérations militaires de Tsahal à Gaza lancées après les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, qui ont fait 1 200 morts en Israël, pour la plupart des civils. La Namibie, pays d'Afrique australe où le premier génocide du XXe siècle a eu lieu sous la domination coloniale allemande, "rejette le soutien de l'Allemagne aux intentions génocidaires de l'État raciste d'Israël", a déclaré la présidence dans un communiqué samedi en fin de journée.

Déplorant "l'incapacité de l'Allemagne à tirer les leçons de son horrible histoire", le président namibien Hage Geingob s'est dit "profondément préoccupé" par l'annonce faite vendredi par le gouvernement allemand de "rejeter l'acte d'accusation moralement juste présenté par l'Afrique du Sud". M. Geingob a accusé Berlin d'avoir "ignoré" la "mort de plus de 23 000 Palestiniens à Gaza" et d'avoir défendu devant la CIJ "les actes génocidaires et horribles du gouvernement israélien". Le gouvernement allemand a rejeté vendredi "de manière décisive et expresse" les accusations de l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël, les qualifiant d'"instrumentalisation politique" de la convention des Nations unies sur le génocide, sans "aucune base factuelle".