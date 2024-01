Le Hamas recrute des terroristes en Europe (agences de renseignement israéliens)

Les agences de renseignement israéliens ont dévoilé samedi que le Hamas dirigerait un réseau d'agents en Europe, commandité depuis le Liban.

En décembre, la plupart des cellules qui opéraient au Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas, ont déjà été démantelées. Elles étaient soupçonnées de comploter pour attaquer des cibles juives et israéliennes principalement en Europe, mais également en Afrique et au Moyen-Orient.

Selon les agences de renseignement, le réseau prévoyait d'attaquer l'ambassade israélienne en Suède et a informé que le Hamas a acheté des drones pour mener ces attaques en ayant recours à des organisations criminelles en Europe.

Ces nouvelles informations ont donné aux services de renseignements une image complète et approfondie des activités terroristes du Hamas, y compris les cibles des attaques. Elles ont aussi permis de comprendre le schéma "opérationnel" de l'organisation, depuis les plus hauts commandants y compris ceux qui opèrent à l'étranger. Mais les informations sur les arrestations sont limitées, en raison des procédures judiciaires en cours dans les pays respectifs.

Vendredi, la police danoise a indiqué que, sept personnes qui étaient soupçonnées d'être impliquées dans un projet d'attentat déjoué par les autorités en décembre, avaient des liens avec le groupe terroriste islamiste Hamas.