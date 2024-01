Les États-Unis abattent un missile tiré depuis le Yémen qui visait un destroyer américain

L’armée américaine a annoncé dimanche avoir abattu un missile de croisière ciblant un destroyer américain, tiré depuis une zone du Yémen contrôlée par les Houthis. Selon le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom), "le missile a été abattu dans les environs de la côte d’Hodeida par un avion de chasse américain", ajoutant qu’il n’y a eu ni blessé ni dégât. L’attaque semble être la première à avoir ciblé un destroyer américain, dans un contexte d’attaques perpétrées par les Houthis contre des navires en mer Rouge qu’ils estiment liés à Israël. Des attaques conduites en "solidarité" avec les Palestiniens de Gaza.

Par ailleurs, Washington a démenti des informations de médias Houthis faisant état de nouvelles "frappes américano-britanniques" menées dimanche contre la cité portuaire de Hodeida. Les forces américaines et britanniques ont frappé jeudi et vendredi des cibles Houthis à travers le Yémen, dans le but de mettre un terme aux attaques menées depuis le mois de novembre par le groupe rebelle contre des navires commerciaux en mer Rouge, sous prétexte qu'ils seraient liés à Israël. Ces attaques ont incité de nombreuses compagnies maritimes à éviter la mer Rouge et à emprunter un trajet autrement plus long, ce qui fait augmenter considérablement les coûts de transport et impacte fortement l'économie mondiale.

L'armée américaine a indiqué que les Houthis ont lancé "au moins un missile", qui n'a toutefois atteint aucun navire. Par la suite, samedi matin, les forces américaines ont mené une frappe aérienne contre un site radar au Yémen, selon la même source.