Des œuvres de Chagall et Picasso volées en Israël retrouvées à Anvers 14 ans plus tard

Deux tableaux de Marc Chagall et Pablo Picasso ont été retrouvés dans un sous-sol de la ville d'Anvers, en Belgique, 14 ans après avoir été volés à un collectionneur d'art en Israël, a rapporté jeudi le Guardian. Les deux œuvres d'art, un portrait cubiste de Picasso connu sous le nom de "Tête" et "L'homme en prière" de Chagall, représentant un homme en prière, avaient été volés en février 2010 dans une villa de Tel Aviv appartenant à la famille Herzikovich.

https://twitter.com/i/web/status/1747980691743166628 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

À l'époque, les deux peintures étaient estimées à 900 000 dollars (828 000 euros). Lors du même cambriolage, les voleurs avaient également dérobé des bijoux d'une valeur de 680 000 dollars d'un coffre-fort, qui n'ont jamais été retrouvés. Les enquêteurs ont effectué une percée dans leur recherche des tableaux, qui aura duré dix ans, à la fin de 2022, lorsque la police belge a reçu un renseignement indiquant qu'un marchand d'art de la ville de Namur proposait les deux peintures à la vente.

Lors d'une opération secrète qui a duré plusieurs mois, la police a suivi les mouvements du suspect, un Israélien de 68 ans, vendeur de montres de luxe, désigné par la police belge sous le nom de "Daniel Z". Lorsque la police fédérale a perquisitionné le domicile du suspect la semaine dernière à la demande du procureur, elle a trouvé une importante somme d'argent, mais pas les tableaux.

"Les vérifications et les ressources policières mises en œuvre en 2023 ont permis d'établir que le suspect était effectivement en possession des œuvres recherchées et qu'il pouvait les avoir chez lui ou chez l'un de ses proches", ont déclaré les responsables de la police au quotidien belge Le Soir. "Bien qu'il ait admis posséder les peintures, le suspect a refusé de communiquer où il les avait stockées".

Après avoir étendu leur recherche à Anvers et à un bâtiment qui avait précédemment abrité un marchand d'art lié à des affaires antérieures de tableaux volés, les enquêteurs ont trouvé deux caisses en bois avec des couvercles vissés contenant les œuvres d'art volées. Les peintures étaient intactes et toujours dans leurs cadres d'origine, a déclaré la police. Le principal suspect a été inculpé de recel et placé en détention.