Suisse : des plaintes déposées contre le président israélien

Des plaintes pénales ont été déposées en Suisse contre le président israélien Isaac Herzog qui se trouvait jeudi au Forum économique mondial (WEF) à Davos, a rapporté Keystone-ATS. Ces plaintes seront traitées selon la procédure habituelle, a indiqué le Ministère public de la Confédération (MPC).

Le MPC a également indiqué être en contact avec le ministère suisse des Affaires étrangères pour examiner la question de l’immunité du président israélien, et n’a pas précisé sur quoi portaient exactement les plaintes. Les plaintes ont été déposées par le groupe «Legal Action Against Crimes Against Humanity», selon le média suisse Le Matin.

Citant un communiqué, l’ATS indique que le groupe demande l’ouverture d’une enquête pénale en Suisse en parallèle aux accusations de "génocide" contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, portées par l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ).