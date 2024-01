Le ministère russe des Affaires étrangères a vivement critiqué l'Allemagne pour son soutien à Israël, après la plainte pour "génocide" déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice à La Haye. Selon une déclaration officielle parue sur le site du ministère, la Russie accuse le gouvernement allemand actuel de perpétuer la politique de l'Allemagne nazie. Cette déclaration a été publiée six jours avant la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, événement que la Russie a récemment exclu de son calendrier officiel.

La Russie a jugé "prévisible" la décision de l'Allemagne de s'opposer à la plainte de l'Afrique du Sud, et dénoncé le soutien inconditionnel de Berlin envers Israël, qu'elle attribue à des directives venant de Washington. La Russie a qualifié le soutien allemand à Israël de malavisé et rappelé que, selon l'ONU, l'Holocauste incluait la persécution et l'extermination de nombreux groupes ethniques et sociaux par les nazis, pas seulement des Juifs.

Le ministère russe va plus loin en critiquant la décision de l'Allemagne d'octroyer des pensions mensuelles aux Juifs ayant survécu au siège nazi de Léningrad, la qualifiant de discriminatoire et exhortant l'Allemagne à indemniser tous les peuples affectés par le siège. En ce qui concerne le Moyen-Orient, la Russie a exprimé son inquiétude quant à la résurgence du militarisme allemand, qu'elle associe à un soutien à "des pratiques néo-nazies", et mis en garde contre les conséquences "potentiellement graves" de cette tendance pour l'Allemagne elle-même.