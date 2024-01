Les forces américaines et britanniques ont frappé plusieurs sites houthis au Yémen dans la nuit

Les forces militaires américaines et britanniques ont bombardé plusieurs cibles dans huit endroits utilisés par les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen lundi soir. C'est la seconde fois que les deux alliés mènent des frappes coordonnées en réponse à des lancements de missiles.

AP

Selon des responsables, les États-Unis et le Royaume-Uni ont utilisé des missiles Tomahawk lancés depuis des navires de guerre et des sous-marins, ainsi que des avions de chasse pour éliminer des sites de stockage de missiles Houthi, des drones et des lanceurs. Les responsables, qui ont parlé sous couvert d'anonymat, ont indiqué que l'Australie, Bahreïn, le Canada et les Pays-Bas ont contribué à la mission, notamment grâce à leurs services de renseignement.

Dans une déclaration commune, les six nations alliées ont indiqué que les frappes visaient spécifiquement un site de stockage souterrain des Houthis et des emplacements liés aux capacités de missiles et de surveillance aérienne.

Le ministère de la Défense britannique a confirmé que quatre avions de chasse Typhoon de la Royal Air Force ont frappé "plusieurs cibles sur deux sites militaires à proximité du terrain d'aviation de Sanaa" avec des bombes guidées de précision.

Un haut responsable militaire américain a déclaré aux journalistes que les frappes ont largué entre 25 et 30 munitions et ont touché plusieurs cibles à chaque endroit, précisant que les États-Unis ont observé des impacts réussis sur tous les sites, y compris la destruction d'armes plus avancées dans l'installation de stockage souterrain. Le responsable a souligné que c'était la première fois que de telles armes avancées étaient ciblées.

L'opération conjointe intervient environ 10 jours après la première réponse militaire américaine à ce qui a été une campagne persistante d'attaques de drones et de missiles des Houthis contre des navires commerciaux depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre.