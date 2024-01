Le monde compte 245 000 survivants de la Shoah dont 20 % ont plus de 90 ans

Le monde compte aujour'hui 245 000 survivants de la Shoah dont 20 % ont plus de 90 ans, selon un rapport publié ce mardi par la Claims Conference à quelques jours de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste.

Alors que ces rescapés vivent dans plus de 90 pays, près de la moitié (48,7%) vivent en Israël - soit environ 119 300 survivants. 17,5% (environ 42 800) vivent en Europe occidentale - pour la plupart en France ( environ 22 000) et en Allemagne (environ 14 000). 18,1% des survivants vivent en Amérique du Nord, dont 16% aux États-Unis (environ 38 400) et 11,8% vivent dans les pays de l'ex-Union soviétique - environ 18 200 en Russie et 7 400 en Ukraine.

La plupart des survivants de la Shoah (61 %) sont des femmes. La tranche d’âge des rescapés va de 77 à plus de 100 ans (nés entre 1910 et 1946), tandis que leur âge médian est de 86 ans.

AP Photo/Markus Schreiber, File

Le plus âgé de ces survivants est Rose Giron, 112 ans. Sa fille, Raya Banniksa, née en 1938, est également une rescapée de la Shoah. Alors qu'elle vivait en Allemagne, Rose avait été déportée au camp de concentration de Buchenwald après les événements de la Nuit de Cristal en 1938. Elle était alors enceinte de Raya. En 1939, la famille était parvenue à quitter l'Allemagne pour Shanghai, en Chine, qui était l'un des seuls lieux de refuge pour les Juifs. Mais après deux ans sous l'occupation des forces japonaises, la famille avait été transférée au ghetto de Shanghai, où elle était restée jusqu'à son obtention d'un visa pour les États-Unis en 1947.

La Claims Conference à l'origine de ces données est une organisation à but non lucratif avec des bureaux à New York, Tel Aviv, Vienne, Francfort et Berlin, dont l’objectif est d’obtenir une compensation financière pour les survivants juifs de la Shoah dans le monde entier. Elle mène des négociations avec diverses parties en faveur de ces rescapés, distribue des fonds à des particuliers et à des organisations et s’efforce de restituer les biens juifs volés pendant la guerre. Depuis 1952, à la suite des négociations de l'organisation, le gouvernement allemand a versé plus de 90 milliards de dollars d'indemnisation aux personnes pour les souffrances et les pertes résultant de la persécution nazie.

Au cours de l'année 2023, la Claims conférence a distribué environ 562 millions de dollars des fonds d'indemnisation du gouvernement allemand à plus de 200 000 survivants de l'Holocauste dans 83 pays, et plus de 750 millions de dollars en subventions à plus de 300 agences et organisations dans le monde qui fournissent des services essentiels aux rescapés tels que les soins à domicile, la nourriture, les médicaments et les services sociaux et de santé mentale. Pour l'année 2024, suite aux négociations fructueuses menées par l'organisation, environ 535 millions de dollars devraient être versés en indemnisation aux survivants du monde entier, et 888 millions de dollars pour leurs besoins en soins à domicile.