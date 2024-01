Gaza : Israël s'attend à ce que la CIJ rejette les accusations "fallacieuses" de "génocide"

Israël se dit "confiant" dans le rejet par la Cour internationale de justice (CIJ) des allégations sud-africaines selon lesquelles la guerre de Gaza équivaut à un "génocide" contre les Palestiniens, allégations qu'un porte-parole du gouvernement israélien qualifie de "sans fondement". "Nous nous attendons à ce que la CIJ rejette ces accusations fallacieuses et spécieuses", a déclaré le porte-parole, Eylon Levy, lors d'une conférence de presse.

La Cour doit se réunir vendredi pour annoncer si elle accorde des mesures d'urgence à Israël pour sa guerre contre le Hamas. Au début du mois, l'Afrique du Sud a demandé à la CIJ d'ordonner la suspension d'urgence de la campagne militaire menée par Israël dans la bande de Gaza, l'accusant de mener un génocide d'État. Israël a rejeté ces allégations, les qualifiant de "grossièrement déformées" et soulignant qu'il avait le droit de se défendre et qu'il visait le Hamas, et non les civils palestiniens.

Israël a soumis à La Haye des ordonnances officielles issues de réunions de cabinet

L'Etat hébreu a déclassifié plus de 30 directives gouvernementales et militaires secrètes qui, selon lui, réfutent les accusations de génocide dans la bande de Gaza et prouvent au contraire qu'il s'est efforcé de réduire le nombre de victimes civiles palestiniennes. La publication de ces documents, dont le New York Times a pu consulter, s'inscrit dans le cadre de la requête déposée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice de La Haye. Le journal américain précise toutefois que les documents présentés omettent de mentionner les décisions du gouvernement israélien prises au tout début de la guerre dans l'objectif de renforcer la pression sur le Hamas.

Amos Ben-Gershom / GPO

Les documents ne comprennent pas les instructions publiées au cours des dix premiers jours de la guerre, lorsqu'Israël a bloqué tout transfert d'aide vers la bande de Gaza et a coupé l'électricité et l'eau qu'il fournissait avant la guerre. Parmi les documents classifiés figurent des résumés de réunions du cabinet datant de la fin du mois d'octobre, dans lesquels le Premier ministre Benjamin Netanyahou ordonne l'acheminement d'aide humanitaire, de carburant et d'eau dans la bande de Gaza. Il avait également chargé le gouvernement d'examiner comment des "acteurs extérieurs" pouvaient établir des hôpitaux de campagne pour soigner les Palestiniens, et d'autoriser un hôpital flottant à s'amarrer près de la bande de Gaza.

Abed Rahim Khatib/Flash90

Dans l'un des documents issu d'une réunion du cabinet du 14 novembre, il est écrit que "le Premier ministre a souligné à plusieurs reprises la nécessité d'une augmentation significative de l'aide humanitaire à la bande de Gaza". Un autre indique qu'"il est recommandé de répondre positivement à la demande américaine d'autoriser l'entrée de carburant". Le 18 novembre, selon un autre document, M. Netanyahou a souligné "la nécessité absolue" de permettre la poursuite du transfert de l'aide humanitaire de base vers Gaza.