Accord sur les otages : le chef du Mossad rencontrera en Europe le chef de la CIA et le Premier ministre du Qatar

Le président américain Joe Biden prévoit d’envoyer le directeur de la CIA William Burns en Europe dans les prochains jours pour des pourparlers de haut niveau visant à conclure un autre accord pour la libération des otages détenus par le groupe terroriste Hamas.

M. Burns rencontrera les chefs des services de renseignement israéliens et égyptiens, David Barnea et Abbas Kamel, ainsi que le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a rapporté le Washington Post, citant des responsables proches du dossier. Le diplomate américain du Moyen-Orient Brett McGurk était au Qatar et en Égypte cette semaine pour des discussions sur le même sujet. Israël aurait proposé un cessez-le-feu de deux mois en échange de la libération des 136 otages restants. Un haut responsable israélien a affirmé à Channel 12 que cette rencontre servirait à combler les écarts entre les médiateurs qataris et égyptiens qui ont travaillé séparément pour obtenir un accord. L’accord dont les dirigeants doivent discuter verrait tous les otages libérés en échange d’une longue pause dans la guerre. Des écarts énormes subsistent entre Israël et le Hamas, étant donné qu’Israël refuse d’accepter un cessez-le-feu permanent, et que le Hamas n’acceptera pas de libérer les 136 otages restants en échange de quoi que ce soit de moins. La chaîne 12 a rapporté que les autres conditions du Hamas comprennent une pause de 10 à 14 jours avant qu’il ne commence à libérer les otages, 100 prisonniers de sécurité libérés pour chaque otage libéré ou encore un retrait de toutes les forces israéliennes de la bande tant que l’accord est en place.