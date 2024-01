Le chef de l’Organisation mondiale de la Santé a de nouveau appelé à un cessez-le-feu et à une « véritable solution » au conflit israélo-palestinien. Il a décrit les conditions à Gaza comme « infernales ».

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a vécu la guerre pendant son enfance et dont les propres enfants se sont cachés dans un bunker lors des bombardements de la guerre frontalière entre l’Éthiopie et l’Érythrée en 1998-2000, est devenu émotif, décrivant les conditions dans le territoire de Gaza où plus de 25 000 personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé du Hamas.

« Je suis un vrai croyant en raison de ma propre expérience que la guerre n’apporte pas de solution, sauf plus de guerre, plus de haine, plus d’agonie, plus de destruction. Choisissons donc la paix et résolvons ce problème politiquement », a déclaré Tedros au Conseil exécutif de l’OMS à Genève lors d’une discussion sur l’urgence sanitaire à Gaza.

« Je pense que vous avez tous parlé de la solution à deux États et ainsi de suite, et j’espère que cette guerre prendra fin et qu’elle aboutira à une véritable solution », a-t-il dit, avant de s’effondrer, décrivant la situation actuelle comme « au-delà des mots ». L’ambassadeur d'Israël a affirmé que les commentaires de Tedros représentaient un « échec complet du leadership ». « La déclaration du directeur général était l’incarnation de tout ce qui ne va pas avec l’OMS depuis le 7 octobre. Aucune mention des otages, des viols, du meurtre d’Israéliens, ni de la militarisation des hôpitaux et de l’utilisation méprisable des boucliers humains par le Hamas », a déclaré Meirav Eilon Shahar dans des propos envoyés à l'agence de presse Reuters.

Elle a également accusé l’agence mondiale de santé de « collusion » avec le Hamas, affirmant que l’OMS avait fermé les yeux sur les activités militaires du Hamas dans les hôpitaux de Gaza. Dans le même discours, Tedros a averti que plus de personnes à Gaza mourraient de faim et de maladie. « Si vous ajoutez tout cela, je pense qu’il n’est pas facile de comprendre à quel point la situation est infernale », a-t-il soutenu.