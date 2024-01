Plainte contre Israël : la Cour internationale de Justice annonce aujourd'hui une première décision

La Cour de Justice de la Haye, la plus haute haute juridiction de l'ONU, va se prononcer vendredi 26 janvier à 14H (IL) sur la nécessité ou non de mesures d'urgence relatives à la prévention d'un prétendu "génocide" contre le peuple palestinien à Gaza par Israël, une décision très attendue après la plainte de l'Afrique du Sud contre l'Etat hébreu.

Vendredi 26 janvier, à 13H00 (12H00 GMT), la CIJ "rendra son ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Afrique du Sud", au Palais de la Paix, son siège à La Haye, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

La Cour internationale de Justice (CIJ) pourrait potentiellement ordonner à Israël d'arrêter ses opérations militaires à Gaza déclenchées par l'attaque du Hamas le 7 octobre, même si elle ne dispose d'aucun caractère contraignant.

Dans sa décision initiale, la CIJ ne traitera pas de la question principale, à savoir si Israël commet un génocide. Elle se contentera d'examiner d'éventuelles mesures d'urgence, conçues comme une sorte d'ordonnance restrictive, en attendant que la Cour examine l'ensemble du dossier, ce qui peut prendre des années. Au lendemain de la présentation de la plainte sud-africaine à La Haye, l'équipe juridique israélienne a catégoriquement rejeté les allégations de génocide, qui contenaient peu de mention des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre.

Ce jeudi, Israël a déclassifié plus de 30 ordres donnés par des responsables gouvernementaux et militaires qui réfutent l’accusation de "génocide" portée par l’Afrique du Sud, et qui démontrent que Jérusalem cherche à limiter le nombre de morts civils à Gaza, a rapporté le quotidien américain New York Times.