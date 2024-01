La Chine, craintive pour son commerce, a averti l’Iran de limiter les attaques des Houthis en mer Rouge

Les autorités chinoises ont demandé à leurs homologues iraniens d’aider à endiguer les attaques contre les navires en mer Rouge par les Houthis soutenus par l’Iran, qui risquent de nuire aux relations commerciales avec Pékin, ont déclaré quatre sources iraniennes et un diplomate proche du dossier.

Les discussions sur les attaques et le commerce entre la Chine et l’Iran ont eu lieu lors de plusieurs réunions récentes à Pékin et à Téhéran, ont déclaré des sources iraniennes, refusant de fournir des détails sur le moment où elles ont eu lieu ou sur les personnes présentes.

AP

"Si nos intérêts sont lésés de quelque façon que ce soit, cela aura un impact sur nos affaires avec Téhéran. Alors dites aux Houthis de faire preuve de retenue", a affirmé la Chine, selon un responsable iranien informé des pourparlers, qui a parlé à Reuters sous couvert d’anonymat.

Les attaques, qui, selon les Houthis, soutiennent les Palestiniens à Gaza, ont augmenté le coût du transport maritime et des assurances en perturbant une route commerciale clé entre l’Asie et l’Europe, largement utilisée par les navires chinois.