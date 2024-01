Attaques des Houthis en mer Rouge : le commerce transitant par le canal de Suez chute de 45%

Le commerce transitant par le canal de Suez a chuté de 45 % en deux mois depuis que les attaques menées par les Houthis, ont conduit des groupes de transport maritime à détourner le fret, perturbant des routes commerciales maritimes déjà tendues, selon l’agence onusienne CNUCED.

La CNUCED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui soutient les pays en développement dans le commerce mondial, met en garde contre les risques d’inflation plus élevés, l’incertitude en matière de sécurité alimentaire et l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

(AP Photo)

Les compagnies maritimes ont détourné des navires de la mer Rouge depuis que les Houthis soutenus par l’Iran, qui contrôlent la plupart des régions peuplées du Yémen, ont commencé à attaquer des navires transitant dans ces eaux, dans ce qu’ils appellent le soutien aux Palestiniens de Gaza. Cependant, la plupart des navires visés n’ont aucun lien prouvé avec Israël. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont réagi par des frappes aériennes contre les Houthis. Selon l’agence, 39 % de navires de moins qu’au début de décembre ont transité par le canal, ce qui a entraîné une baisse de 45 % du tonnage de marchandises.