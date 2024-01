"Je ne soutiendrai pas une guerre d’un an à Gaza" (Joe Biden à Benjamin Netanyahou)

Le président américain Joe Biden a exercé des pressions sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors de son appel téléphonique de vendredi dernier pour réduire les opérations de l'armée israélienne à Gaza et a souligné qu’il ne soutiendrait pas une guerre d’un an dans la bande de Gaza, ont révélé deux hauts responsables américains, cités par le site Walla.

La requête de Biden à Netanyahou met en lumière l'inquiétude croissante des États-Unis quant à la poursuite de la guerre à Gaza et la volonté du président américain de voir la guerre se terminer le plus longtemps possible avant l'élection présidentielle de novembre 2024. L'un des conseillers de Biden a déclaré que la Maison Blanche craignait de perdre les voix des jeunes électeurs, qui s'opposent de plus en plus à la politique du président concernant la guerre à Gaza. Une source américaine proche de la Maison Blanche a affirmé que Biden ne pouvait pas se permettre de laisser la guerre à Gaza et le nombre élevé de civils palestiniens tués chaque jour continuer à dominer l’actualité aux États-Unis à l’approche de l’élection présidentielle.

Courtesy: Shachar Yurman

Au moins un tiers de la conversation de 40 minutes entre Biden et Netanyahou le 19 janvier a porté sur le calendrier de la transition de Tsahal vers des combats de faible intensité dans la bande de Gaza et sur la stratégie d'Israël dans la guerre en général, Le président américain a évoqué la conférence de presse tenue la veille par Netanyahou, au cours de laquelle il a déclaré que la guerre à Gaza se poursuivrait pendant plusieurs mois. Joe Biden a bien précisé qu’il ne serait pas en mesure de soutenir une guerre d’un an et lui a demandé d’accélérer la transition vers des combats de faible intensité afin de réduire les dommages causés aux civils.

IDF

Selon un responsable, Joe Biden a exprimé son incompréhension concernant la stratégie israélienne pour mettre fin à la guerre à Gaza et a demandé à plusieurs reprises quel était le plan de Netanyahou pour le lendemain de la guerre.

M. Netanyahou a répondu que la transition vers la phase III de l'opération de Tsahal et des combats de plus faible intensité a déjà eu lieu dans le nord de la bande de Gaza et aura lieu plus tard également dans le sud. Netanyahou a précisé que la transition vers cette phase prend plus de temps qu’Israël ne le pensait et a insisté sur le fait que le Hamas reprendra la contrôle de la bande si l’armée israélienne quitte les zones où elle se trouve actuellement.