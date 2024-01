Le portrait de Ruth Haran, survivante de la Shoah et du 7 octobre devant le siège de l’ONU pour la Journée internationale de l'Holocauste

Israël a lancé ce vendredi une vaste campagne d'information aux États-Unis pour marquer la Journée internationale de l'Holocauste. Ruth Haran, survivante de la Shoah et du massacre du 7 octobre au kibboutz Be'eri, mène la campagne en parlant de l'horrible similitude entre les atrocités commises par les nazis dans toute l'Europe et le désastre survenu dans le sud d’Israël il y a maintenant 112 jours.

Il s’agit d’une campagne qui comprend des panneaux extérieurs, une annonce dans le New York Times et une vidéo qui sera diffusée sur internet. Le portrait de Ruth Haran sera notamment affiché sur un immense panneau publicitaire devant le bâtiment de l'ONU à Times Square et les différents supports mentionnés.

"Dès que des bébés sont assassinés dans leur lit, dès que des femmes sont violées, jetées sur l'herbe et assassinées brutalement et diaboliquement, alors qu’ils sont innocents, c'est un holocauste !", a clamé Ruth Haran.

"À l'occasion de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, il est de notre devoir de sensibiliser les gens aux terribles atrocités que le peuple juif a endurées en exil il y a environ 80 ans. Depuis, nous avons juré de ne plus jamais revivre cela. Nous sommes ici pour rappeler au monde que l’État d’Israël ne permettra pas la persécution du peuple juif dans le monde en général, et dans l’État d’Israël en particulier", a déclaré le chef du Système National d'Information israélien, Moshik Aviv.