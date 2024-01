Les États-Unis suspendent provisoirement le financement à l'UNRWA

Les États-Unis sont préoccupés par les allégations selon lesquelles 12 employés de l'UNRWA pourraient avoir été impliqués dans l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et ont temporairement suspendu leur financement, a déclaré vendredi le Département d'État.

"Le Département d'État a temporairement suspendu le financement supplémentaire de l'UNRWA pendant que nous examinons ces allégations et les mesures prises par les Nations Unies pour y répondre", a déclaré le porte-parole Matthew Miller.

"Il faut que tous ceux qui ont participé aux attaques odieuses du 7 octobre répondent de leurs actes", a-t-il ajouté.

AP Photo/Nathan Howard

M. Miller a précisé que les États-Unis sont en contact avec Israël pour obtenir davantage d'informations. Le plus haut diplomate de l'Union européenne se dit également "extrêmement préoccupé" par ces allégations et indique que l'Union est en contact avec l'UNRWA, mais n'annonce pas d'interruption similaire de son financement. "Nous sommes en contact avec l'UNRWA, nous attendons d'elle qu'elle fasse toute la transparence sur les allégations et qu'elle prenne des mesures immédiates à l'encontre du personnel impliqué", déclare Josep Borrell dans un communiqué, tout en s'engageant à "évaluer les étapes ultérieures et à tirer des leçons sur la base des résultats de l'enquête complète et exhaustive".