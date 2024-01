Plainte pour "génocide" à Gaza : Julia Sebutinde, la voix dissonante de la CIJ

Julia Sebutinde, juge à la Cour internationale de justice, a créé la surprise en votant à contre-courant ce vendredi, contre toutes les mesures demandées par la CIJ, y compris celles visant à contraindre Israël à garantir l'acheminement de l'aide à Gaza. Elle est la seule avec le juge Aharan Barak à avoir rejeté l'approbation par la Cour des requêtes de l'Afrique du Sud. Alors que 15 juges de la CIJ sur 2 ont demandé à Israël de s'"abstenir d'actes génocidaires", Mme Sebutinde n'a pas partagé l'avis de la majorité des juges sur l'approbation des mesures que doit prendre le gouvernement israélien dans sa guerre contre le groupe terroriste Hamas.

https://twitter.com/i/web/status/1750944180791079296 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Sa voix singulière a été saluée par l'ensemble de la communauté juive du monde sur les réseaux sociaux, mais a choqué et provoqué l'ire de plusieurs responsables ougandais. Adonia Ayebare, journaliste et diplomate, a réagi en affirmant que sa position ne reflétait pas celle du pays d'Afrique de l'Est, qui soutient que l'opération militaire actuelle est "illégale".

La juge, titulaire d'un doctorat en justice internationale et droits de l'homme, possède une expertise en matière de crimes de guerre et a mené plusieurs procès très médiatisés, notamment la poursuite de l'ancien homme politique libérien Charles Ghankay Taylor. A 69 ans, elle figure parmi les rares Africaines à avoir siégé à la Cour internationale de justice (CIJ).