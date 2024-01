La Journée internationale de l'Holocauste commémorée sous le voile sombre du 7 octobre

Le monde observe ce samedi la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, la journée désignée par les Nations unies pour se souvenir des 6 millions de Juifs tués par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. La date du 27 janvier marque le jour où Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de la mort nazi, a été libéré par les troupes soviétiques en 1945. Cette année, les commémorations se déroulent dans une atmosphère particulière en raison des massacres du 7 octobre perpétrés par les terroristes du Hamas dans le sud d'Israël, qui ont fait près de 1200 victimes, soit la journée la plus meurtrière contre des Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale.

En Israël, le Forum des familles d'otages et le groupe MediaCentral, basé à Jérusalem, se sont associés pour organiser un événement Zoom, au cours duquel trois membres de familles d'otages ont évoqué les similitudes entre les événements du 7 octobre et les atrocités de l'Holocauste. Les orateurs de vendredi étaient des survivants de l'Holocauste et des descendants de survivants, dont les membres de la famille ont été enlevés par le Hamas. Yosef Avi Yair Engel, fils de deux survivants de l'Holocauste et grand-père de l'otage libéré Ofir Engel, 17 ans, a appelé tous les citoyens du monde à penser au 7 octobre. "Le 7 octobre a été, pour moi en particulier, un jour d'Holocauste", a-t-il insisté.

En Pologne, un groupe de survivants des camps de la mort nazis marquera le 79e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau lors d'une modeste cérémonie qui se déroulera aujourd'hui dans le sud de la Pologne. Une vingtaine de survivants de différents camps d'Europe, accompagnés par la présidente du Sénat polonais, Malgorzata Kidawa-Blonska, le ministre de la Culture, Bartlomiej Sienkiewicz, et l'ambassadeur d'Israël, Yacov Livne, déposeront des couronnes au mur de la mort d'Auschwitz et prieront devant le monument de Birkenau. Ils rendront hommage aux victimes. Plus de 1,1 million de personnes ont été tuées à Auschwitz, dont une majorité de Juifs, mais aussi des Roms, des Sinti et des Polonais, ainsi que d'autres minorités.

À l'ONU, une cérémonie de commémoration de l'Holocauste a été organisée, vendredi, par Melissa Fleming, secrétaire générale adjointe des Nations unies chargée de la communication mondiale. Au cours de cet événement, des survivants de l'Holocauste ont partagé leurs témoignages. "Nous avons assisté à une flambée d'antisémitisme et de fanatisme antimusulman dans le monde entier. Chacun d'entre nous doit prendre la résolution de s'opposer aux forces de la haine, de la discrimination et de la division", a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans son discours d'ouverture. Le représentant permanent d'Israël auprès des Nations unies, Gilad Erdan, a également pris la parole, déclarant : "Aujourd'hui n'est pas seulement une journée de commémoration, cette journée a été désignée pour prévenir de futurs actes de génocide et pour intérioriser les leçons de l'Holocauste". Il reste aujourd'hui environ 245 000 survivants de l'Holocauste dans le monde, répartis dans 90 pays. Près de la moitié d'entre eux (119 300) vivent en Israël, selon la Claims Conference