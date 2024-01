Les États-Unis dénoncent "plus d'un siècle d'antisémitisme russe" dans un rapport spécial

À la veille de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, le Département d'État des États-Unis a publié un rapport sur un problème ayant des liens historiques profonds avec le massacre de Juifs par le régime nazi : les théories du complot antisémites émanant de Russie depuis plus d'un siècle, y compris celles qui ont contribué à alimenter l'obsession meurtrière des nazis.

"Pendant plus d'un siècle, les autorités tsaristes, soviétiques et maintenant de la Fédération de Russie ont utilisé l'antisémitisme pour discréditer, diviser et affaiblir leurs adversaires perçus, tant au niveau national qu'international", commence le résumé exécutif du rapport, soulignant la continuité presque ininterrompue entre le régime tsariste qui a produit les tristement célèbres Protocoles des Sages de Sion, les campagnes de propagande "anti-sioniste" de l'Union soviétique et la rhétorique du gouvernement de Vladimir Poutine. "Aujourd'hui, les responsables du Kremlin et les médias d'État ou contrôlés par l'État diffusent des théories du complot, alimentant l'antisémitisme dans le but de tromper le monde sur sa guerre contre l'Ukraine. Ces tactiques s'inscrivent dans une longue tradition d'exploitation de l'antisémitisme pour créer des divisions et du mécontentement", lit-on dans le rapport.

Un chapitre de cette sombre histoire qui reste particulièrement pertinent aujourd'hui est la diabolisation soviétique de l'unique État juif du monde, qui a pris de l'élan après la défaite des États clients soviétiques, l'Égypte et la Syrie, dans la Guerre des Six Jours de 1967 contre Israël. Une discipline pseudo-académique entière — connue sous le nom de "sionologie" — a été forgée, consacrée à remaquiller une haine ancienne de manière à la rendre acceptable pour la gauche progressiste. "Durant les années 1960-1980, le Comité pour la Sécurité de l'État (KGB) a mis en œuvre plusieurs mesures actives antisémites, un terme soviétique pour les opérations d'influence clandestines, afin de discréditer ses adversaires perçus — l'Église catholique, l'Allemagne de l'Ouest, les États-Unis — comme antisémites", indique le rapport du Département d'État. "Le KGB a également ciblé le mouvement sioniste et les dissidents juifs soviétiques."

Selon l'écrivaine Dara Horn, "l'Union soviétique a ainsi été pionnière d'un slogan de gaslighting polyvalent, qu'elle a ensuite diffusé à travers ses États clients dans le monde en développement et qui reste populaire aujourd'hui : elle n'était pas antisémite, simplement anti-sioniste." L'experte la plus reconnue sur le sujet aujourd'hui est l'historienne américano-israélienne née en Union soviétique, Izabella Tabarovsky, qui a démontré en détail la pertinence des tropes de propagande diffusés par un régime depuis longtemps disparu pour les événements actuels. Un exemple notable est le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, un dirigeant ayant une longue histoire de minimisation, d'inversion ou de négation pure et simple de l'Holocauste ; son doctorat obtenu à Moscou est un indice vital pour comprendre le type de rhétorique antisémite qui prospère dans la société palestinienne, soutient Tabarovsky.

Aujourd'hui, une grande partie de la propagande antisémite du Kremlin cible l'Ukraine et son dirigeant, souvent à travers des insinuations bizarres, telles que la référence du ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov à l'héritage juif présumé du dictateur nazi Adolf Hitler. "Le Kremlin dépeint faussement l'Ukraine et ses partisans comme des nazis, des antisémites et des russophobes, diabolise le président juif de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, accuse les Juifs d'être les pires nazis, et manipule l'histoire de l'Holocauste à des fins politiques", insiste le rapport du Département d'État.