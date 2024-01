Icon of the seas, le plus grand paquebot du monde, a quitté Miami pour les Caraïbes

Le Titan des mers a enfin quitté Miami pour son premier voyage ! Mesurant 20 ponts de haut, long de 365 mètres, il pourra embarquer près de 5610 passagers et 2350 membres d'équipage. Le navire "Icon of the Seas", qui avait battu des records de réservation avant son départ, comprend sept piscines, neuf jacuzzis, une cascade de 17 mètres de haut, 2 805 cabines et 40 restaurants. Son tonnage brut est de 250 800 tonnes, soit cinq fois la taille du Titanic.

@morningbrew/twitter

Les itinéraires du navire incluront des croisières de sept nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales au départ de Miami, en Floride. Lors de son voyage inaugural dans les Caraïbes, il se rendra à Basseterre, capitale de l’Etat de Saint-Christophe-et-Niévès, avant de mettre le cap sur Charlotte-Amélie, dans les Iles Vierges américaines, puis sur l’île privée de Coco Cay, dans les Bahamas, avant de retourner à Miami.

AP Photo/Rebecca Blackwell

L'"Icon of the Seas", immatriculé aux Bahamas, est le premier navire du géant américain des croisières, Royal Caribbean, à être propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), un combustible fossile que l’industrie présente comme une alternative plus propre au fioul lourd mais qui largue du méthane, puissant gaz à effet de serre. Le navire est en outre équipé d’un système qui permet de convertir les déchets en énergie et d’un autre pour recycler l’eau à bord, avance Royal Caribbean, promettant ainsi de réduire l’impact environnemental de ce type de navire, l’une des critiques les plus courantes envers l’industrie des croisières.

https://twitter.com/i/web/status/1749915368120885298 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La compagnie basée à Miami avait accueilli mardi, lors du baptême du navire, Lionel Messi, la star du club de football de la ville, pour appuyer sur un bouton qui a fait s’écraser une bouteille de champagne sur la coque.