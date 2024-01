Argentine : Un incendie ravage près de 600 hectares d’une forêt classée au patrimoine de l’Unesco

Un trésor naturel de l’Argentine, et du monde, est en train de s'évaporer. Les pompiers luttent depuis samedi contre un incendie dans le Parc national de Los Alerces, en Patagonie, qui a déjà dévasté près de 600 hectares de ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, selon l’agence de presse officielle Télam.

En plein cœur de l’été austral, des records de température de plus de 40 °C frappent ces jours-ci la Patagonie argentine, région désertique habituellement froide et venteuse de l’extrême sud du pays.

Wikicommon- PatagoniaArgentina

Des équipes de pompiers tentaient samedi d’empêcher les flammes d’atteindre les villes voisines d’Esquel et de Trevelin, à environ 2 000 km au sud-ouest de Buenos Aires. "L’incendie est hors de contrôle", a déclaré Mario Cardenas, chef du département des incendies, des communications et des urgences (ICE) du parc national. L'incendie s’est déclaré jeudi soir et a déjà brûlé plus de 577 hectares de forêt, dépassant le périmètre du parc, selon la même source.

Le Parc de Los Alerces couvre 188.379 hectares avec une zone tampon d’environ 207.313 hectares. Il compte des trésors, parmi lesquels parmi lesquels l'arbre El Alerce Abuelo, âgé de 2 600 ans. Situé dans les Andes, au nord de la Patagonie, ses limites occidentales coïncidant avec la frontière chilienne. Les glaciations successives ont façonné le paysage de la région et créé des paysages spectaculaires faits notamment de moraines, de cirques glaciaires et de lacs aux eaux claires. La forêt de cyprès de Patagonie constitue un trait hautement caractéristique et emblématique de ce Parc.