L'administration Biden dément vouloir ralentir des livraisons d'armes à Israël pour faire pression sur Netanyahou

L'administration Biden a démenti dimanche après-midi vouloir utiliser les ventes d'armes à Israël comme moyen de pression pour convaincre le gouvernement Netanyahou de tenir compte des appels lancés par les États-Unis afin de réduire les opérations militaires dans la bande de Gaza. L'information de NBC News citait des responsables américains proches du dossier, mais selon la Maison Blanche, "aucun changement sur la livraison des armes n'a lieu".

Selon NBC News, à la demande de la Maison-Blanche, le Pentagone a examiné la liste d'armes fournies à Israël afin d'utiliser ces livraisons comme un éventuel moyen de pression, ont indiqué les responsables, précisant qu'aucune décision n'avait encore été prise à ce sujet.

Dans le contexte de la guerre, les demandes israéliennes en armes sont devenues plus conséquentes, notamment en bombes aériennes, munitions et défenses antiaériennes. Les États-Unis envisagent de ralentir ou de suspendre la livraison de certaines armes dans l'espoir d'inciter les Israéliens à prendre des mesures, telles que l'ouverture de couloirs humanitaires afin de fournir une aide accrue aux civils palestiniens.

Yechezkel Kendil / GPO

D'après ces sources, ces efforts interviennent après des semaines d'échec du président Biden et de son équipe de sécurité nationale à convaincre Benjamin Netanyahou et d'autres responsables israéliens de changer radicalement de tactique à Gaza, et de prendre davantage de mesures pour minimiser les pertes civiles. Si cette décision se concrétise, elle marquera un changement dans l'approche de Joe Biden, qui ne se contentera plus de pressions rhétoriques, exercées en grande partie en coulisses, mais apportera des changements politiques tangibles visant à inciter Israël à agir.