Indice de corruption mondial : Israël baisse de deux places par rapport à l'année dernière

L'organisation Transparency International (TI) a publié mardi son Indice de corruption mondial pour l'année 2023. Le score attribué à Israël cette année a baissé de 63 à 62, entraînant une chute de deux places dans le classement. Ceci survient après une amélioration notable du score d'Israël et de sa position dans le classement mondial lors de l'indice précédent, pour la première fois depuis 2016.

L'indice mesure le lien entre la corruption gouvernementale et un système judiciaire affaibli soumis à des influences politiques. Il met en évidence le lien entre le niveau de corruption et le contrôle judiciaire du pouvoir, la prévention de la corruption grâce à des gardiens indépendants, la protection des droits de l'homme et la liberté de la presse. Au sommet de l'indice, le Danemark se classe premier avec un score de 90, suivi par la Finlande avec 87 points, et la Nouvelle-Zélande avec 85. Parmi les 38 pays de l'OCDE, Israël se place au 23e rang selon l'indice, et au 33e rang parmi tous les pays évalués. Le score moyen parmi tous les pays examinés est de 43, en dessous du "seuil rouge" fixé à 50. La Somalie se trouve en bas de l'échelle avec seulement 11 points. Un peu au-dessus se trouvent le Venezuela, la Syrie et le Soudan du Sud avec un score de 13, et le Yémen avec 16.

La juge retraitée Nili Arad, présidente de Transparency International Israël, a déclaré lors de la publication du rapport : "L'amélioration de l'indice en 2022 reflétait la gouvernance en Israël cette année-là, en tant que démocratie libérale, avec un accent sur un système judiciaire fort et indépendant, la protection des garde-fous et la liberté de la presse. Un changement significatif dans cette gouvernance a eu lieu en 2023, principalement manifesté par les actions des autorités pour affaiblir l'indépendance du système judiciaire et ébranler la position des gardiens."

"Une analyse approfondie des résultats de l'indice 2023 révèle que la lutte civique pour la protection contre les atteintes à la démocratie substantielle a empêché une baisse plus significative du score d'Israël cette année", a-t-elle ajouté. "Nous devons donc veiller à ce que les valeurs fondamentales de la démocratie substantielle en Israël soient préservées contre toute atteinte, en particulier en ce qui concerne l'indépendance du système judiciaire. De cette manière, Israël évitera de glisser vers le statut de pays perçus comme corrompus, tels que la Hongrie, la Pologne et la Turquie."