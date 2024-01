Royaume-Uni : "Avec nos alliés, nous allons envisager une reconnaissance officielle de l'État palestinien"

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a déclaré mardi lors d'un discours devant des ambassadeurs arabes à une conférence à Londres que "le Royaume-Uni et ses alliés envisageront la reconnaissance d'un État palestinien dans le cadre des efforts diplomatiques vers une solution à deux États et la fin du conflit israélo-palestinien".

Cependant, Cameron a précisé que le soutien britannique est conditionné par le fait que les Palestiniens montrent un progrès irréversible vers la solution à deux États et la création d'un État palestinien. "Lorsque cela se produira", a souligné Cameron, "nous, avec nos alliés, examinerons la question de la reconnaissance, y compris dans le cadre des Nations Unies". Cameron a également déclaré que le Royaume-Uni et ses partenaires ont une responsabilité quant à la manière dont l'État palestinien sera formé, car leur soutien à sa création "peut aider à rendre ce processus irréversible". En outre, Cameron est attendu pour une visite à Oman aujourd'hui.

La semaine dernière, les États-Unis, le Canada, l'Italie, la Grande-Bretagne et la Finlande ont annoncé qu'ils suspendraient leur financement à l'UNRWA en raison de l'implication de ses employés dans le massacre du 7 octobre. Le ministre canadien des Affaires étrangères, Ahmed Hussen, a déclaré dans sa déclaration que "le Canada prend au sérieux ces rapports et consulte l'UNRWA et d'autres donateurs". À ces pays se sont ajoutés au cours de la semaine la Nouvelle-Zélande qui a annoncé aujourd'hui la suspension de ses aides, le Japon, la Roumanie, la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Australie.