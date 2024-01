Les câbles sous-marins intercontinentaux pourraient être la prochaine cible des Houthis

Les câbles sous-marins situés dans la zone de Bab-el-Mandeb pourraient être la prochaine cible du groupe rebelle yéménite Houthi, ce qui constituerait une menace potentielle pour les communications mondiales et l'économie, selon un rapport publié sur le site du Gulf International Forum, désormais cité par des sources arabes.

Selon le rapport, tous les pays qui dépendent de cette infrastructure devraient s'inquiéter, car une attaque potentielle contre les câbles sous-marins mettrait en péril les réseaux de communication mondiaux et la stabilité économique. Le rapport appelle à une vigilance accrue et à une planification stratégique pour sauvegarder cette infrastructure internationale vitale. "Bien que la déclaration n'ait pas spécifié de cible, la menace coïncide avec la campagne militaire peut-être la plus agressive des Houthis contre les navires en mer Rouge", a ajouté le rapport.

"Depuis la mi-octobre 2023, le groupe a lancé plus de 100 drones et missiles sur des navires transitant par le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden. Les attaques ont été si perturbantes qu'au moins une grande compagnie maritime, Maersk, a annoncé qu'elle suspendait le transport maritime par la mer Rouge et le canal de Suez jusqu'à nouvel ordre". Malgré cette démonstration de force, il ne semble pas que les Houthis aient l'intention de cesser leurs attaques. Début décembre, le groupe a menacé tout navire transitant par la mer Rouge à destination d'Israël, quelle que soit sa nationalité. Au cours des semaines qui ont suivi, ils ont attaqué des navires neutres, promettant de continuer "tant que les forces israéliennes resteront actives à Gaza".