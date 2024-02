Asmund Aukrust, député norvégien, veut soumettre la candidature de l'UNRWA au Nobel de la Paix

"Un travail de longue haleine visant à offrir un soutien vital à la Palestine et à la région en général. L'UNRWA est l’organisation humanitaire la plus importante à Gaza depuis des décennies – et constitue désormais la bouée de sauvetage de millions de Palestiniens". C'est ainsi que le député norvégien Asmund Aukrust a justifié vouloir soumettre la candidature de l'organisation onusienne au Nobel de la paix.

Une proposition de candidature pour le moins polémique, qui survient alors même que l'UNRWA fait l'objet de critiques du monde entier pour l'implication de ses employés dans le massacre du 7 octobre dans le sud d'Israël et alors que de nombreux États ont annoncé avoir décidé de geler ou de cesser son financement.

Asmund Aukrust, député du parti travailliste norvégien et vice-président de la commission des affaires étrangères du parlement à Oslo, a déclaré au journal local Dagbladt qu'il avait choisi de soumettre la candidature de l'agence en raison "du travail accompli au fil des années pour fournir soutien essentiel aux Palestiniens et à l'ensemble de la région". Aukrust a ajouté que le travail de l'agence était "crucial depuis plus de 70 ans". Le compte X de l'État d'Israël a réagi en écrivant :"Ils voulaient nommer Ben Laden, mais il n'était pas disponible".

La nomination de l'agence relaie un sentiment largement répandu dans l'opinion publique européenne selon lequel les allégations contre l'UNRWA sont une campagne de propagande israélienne destinée à discréditer son nom. Selon le quotidien Israel Hayom, l’État hébreu a au contraire évité de publier des informations incriminantes sur l’UNRWA avant que l'implication du personnel de l’agence dans les attaques du 7 octobre ne soit révélée. Des responsables politiques ont affirmé que Jérusalem était au courant des détails depuis de nombreuses semaines, mais a choisi de ne rien dévoiler pour ne pas aggraver le "chaos à Gaza".