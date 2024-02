Deux Français tués en Ukraine : Macron dénonce un "acte lâche et indigne"

Deux Français ont été tués et plusieurs autres personnes légèrement blessées jeudi lors d’une frappe russe à Beryslav, près de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, a annoncé un responsable ukrainien. "Des volontaires étrangers ont été tués et blessés à cause d’une frappe ennemie sur Beryslav", a écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Kherson, Oleksandr Prokoudine.

"L’armée russe a tué deux citoyens français. Trois autres étrangers ont été légèrement blessés" de même qu’un Ukrainien, a-t-il poursuivi, sans préciser les fonctions exactes de ces "volontaires" et en présentant ses "sincères condoléances aux familles des morts". Ce vendredi, Paris a confirmé que les deux victimes étaient des "humanitaires". "Deux humanitaires français ont payé leur engagement auprès des Ukrainiens de leur vie. Trois sont blessés", écrit le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Le président français Emmanuel Macron a réagi, dénonçant un "acte lâche et indigne".