Les Etats-Unis sanctionnent un réseau de trafic de pétrole d’un milliard de dollars financé par les Gardes iraniens

Le ministère américain de la Justice a accusé de terrorisme, d’évasion de sanctions et annoncé des saisies, un réseau de trafic de pétrole d’un milliard de dollars qui, selon lui, finance le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien.

« Les actions du ministère de la Justice sont essentielles pour endiguer le flux d’argent que l’Iran utilise pour mener des activités qui menacent les personnes à l’intérieur des États-Unis, ainsi que nos intérêts à travers le monde", a déclaré un haut responsable du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a saisi plus de 108 millions de dollars et soutient que China Oil & Petroleum Company Limited, qu’il appelle une société écran du CGRI, a tenté de blanchir par le biais de comptes dans des institutions financières américaines. Selon le ministère, plus de 500000 barils de pétrole iranien ont également été saisis. Sept accusés, dont Morteza Rostam Ghasemi, fils d’un commandant du CGRI et ministre iranien du pétrole, et d’un responsable du transport maritime iranien, sont accusés dans le cadre de ces saisies.

ATTA KENARE / AFP

Les exportations de brut et la production de pétrole de l’Iran ont atteint de nouveaux sommets en 2023 malgré les sanctions américaines. En janvier, le commerce pétrolier de la Chine avec l’Iran a stagné alors que Téhéran refusait les expéditions et exigeait des prix plus élevés de son principal client, resserrant l’offre bon marché pour le plus grand importateur de brut du monde. Le pétrole iranien représente environ 10 % des importations de brut de la Chine. « Les cas que nous annonçons ciblent des acteurs des deux côtés, tant du côté de l’offre que de la demande » du pétrole iranien sanctionné », a déclaré un responsable du département de la Justice.